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करोड़पति कारोबारी की हत्या मामला; आरोपी बेटा जेल में बेहाल, पत्नी को मोहरा बनाने के लिए रची थी फर्जी साजिश

करोड़पति कारोबारी की हत्या मामला ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: चर्चित दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा करते हुए पुलिस ने उनके बेटे सुब्रत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि शुरुआत में संदिग्ध मानकर जेल भेजी गई उसकी पत्नी शालू को बेगुनाह साबित होने पर अदालत के आदेश से रिहा कर दिया गया है.