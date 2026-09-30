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करोड़पति कारोबारी की हत्या मामला; आरोपी बेटा जेल में बेहाल, पत्नी को मोहरा बनाने के लिए रची थी फर्जी साजिश

पिता की हत्या कराने का आरोपी सुब्रत फिलहाल कानपुर जेल में मुश्किल दिन काट रहा है.

करोड़पति कारोबारी की हत्या मामला
करोड़पति कारोबारी की हत्या मामला (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 1:59 PM IST

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कानपुर: चर्चित दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा करते हुए पुलिस ने उनके बेटे सुब्रत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि शुरुआत में संदिग्ध मानकर जेल भेजी गई उसकी पत्नी शालू को बेगुनाह साबित होने पर अदालत के आदेश से रिहा कर दिया गया है.

अपने ही पिता की हत्या कराने का आरोपी सुब्रत फिलहाल कानपुर जेल में मुश्किल दिन काट रहा है. दूसरी ओर पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट के बाद जेल से छूटी उसकी पत्नी लखनऊ स्थित अपने मायके पहुंचकर बेटे और परिवार से मिलकर भावुक हो गई.

जेल अधीक्षक राजेश पांडेय ने बताया कि 24 सितंबर को जेल लाए गए सुब्रत को नियम के मुताबिक 14 दिनों के लिए मुलाहिजा बैरक में रखा गया है. जहां उसकी शुरुआती निगरानी और स्वास्थ्य जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि शुरुआत में सुब्रत काफी गुमसुम और तनाव में था, उसने गर्मी और उमस के कारण रात भर करवटें बदलीं और पहले दिन खाना खाने से भी इनकार कर दिया था, हालांकि अगले दिन उसने नाश्ते में दलिया, गुड़ और चाय स्वीकार की.

जेल प्रशासन ने यह भी बताया कि अब तक सुब्रत से मिलने परिवार का कोई सदस्य नहीं पहुंचा है, लेकिन वह लगातार अपनी पत्नी के बारे में पूछताछ कर रहा था और 28 सितंबर को उसकी रिहाई की खबर मिलते ही काफी खुश दिखाई दिया. उधर जेल से रिहा होने के बाद शालू 28 सितंबर की देर रात करीब एक बजे लखनऊ के ठाकुरगंज स्थित अपने घर पहुंची, जहां उसने लगभग 21 दिनों के लंबे इंतजार के बाद अपने बेटे श्रीजय को देखा.

शालू के पिता नरेश अरोड़ा ने बताया कि घर आते ही शालू सीधे सो रहे बेटे के पास गई, उसके माथे को चूमा और करीब 10 मिनट तक उसे निहारते हुए आंसू बहाती रही. नरेश अरोड़ा के मुताबिक, अगली सुबह 29 सितंबर को करीब 7 बजे उठते ही श्रीजय अपनी मां से लिपट गया और पूरे दिन उनसे अलग नहीं हुआ.

पुलिस द्वारा कोर्ट में दाखिल क्लोजर रिपोर्ट के आधार पर शालू के रिहा होने की खुशी में मंगलवार को दिन भर रिश्तेदारों और परिचितों का घर पर आना-जाना लगा रहा. मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने जानकारी दी थी कि 5 सितंबर को इंदिरा नगर स्थित रतन ऑर्बिट अपार्टमेंट के फ्लैट C-104 में दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की 17 बार चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी.

पुलिस पूछताछ और मीडिया के सामने सुब्रत ने कबूल किया कि उसके पिता के कई महिलाओं से संबंध थे और वे उन पर बहुत पैसे खर्च करते थे, जबकि मांगने पर भी उसे पैसे नहीं देते थे. सुब्रत ने बताया कि इसी वजह से उसकी मां पुनीता भी पिता से अलग रहती थीं और उसे डर था कि पिता किसी अन्य महिला से शादी कर संपत्ति में एक और हिस्सेदार न खड़ा कर दें.

इसलिए उसने अपनी दुकान से 7 महीने पहले निकाले गए पूर्व नौकर विशाल गौतम और उसके साथी राजकिशोर के जरिए यह हत्या करवाई. सुब्रत ने कहा कि उसे पिता की हत्या कराने का कोई मलाल नहीं है, हालांकि इस बात का दुख जरूर है कि उन्हें काफी दर्दनाक तरीके से मारा गया.

साजिश के पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि सुब्रत पिछले 1-2 महीनों से पिता की हत्या की योजना बना रहा था. उन्होंने खुलासा किया कि शुरुआत में सुब्रत अपने चाचा पुनीत को इस मामले में फंसाना चाहता था, जिससे संपत्ति का विवाद खत्म हो सके, लेकिन चाचा के शहर में मजबूत रसूख को देखते हुए उसने करीब 25 दिन पहले साजिश बदल दी और अपनी ही पत्नी शालू को मास्टरमाइंड की तरह पेश करने का प्लान बनाया.

डीसीपी आबिदी के अनुसार सुब्रत सबूत तैयार करने के इरादे से हत्या से करीब 20 दिन पहले पत्नी शालू को लेकर परेड चौराहा गया. जहां से वह दोनों विशाल के साथ बड़ा चौराहा स्थित जेड स्क्वायर मॉल पहुंचे. वहां सुब्रत खुद कार में बैठा रहा और शालू को विशाल के साथ मॉल में शॉपिंग के लिए भेजा, जिससे बाद में पुलिस की जांच में सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के जरिए शालू को हत्या की साजिशकर्ता साबित किया जा सके.

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