सोमवती अमावस्या पर्व: पीपल की पूजा कर महिलाओं ने मांगा पति के दीर्घायु होने का आशीर्वाद
पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक सावित्री ने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लाए थे. रजनीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 9, 2026 at 3:38 PM IST
एमसीबी: दीपावली के दूसरे दिन सोमवार को सोमवती अमावस्या का पर्व महिलाओं ने मनाया. सोमवती अमावस्या पर्व के दिन महिलाएं पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं. जिलेभर में आज महिलाओं ने सोमवती अमावस्या के मौके पर पीपल के पेड़ की पूजा की. इस दौरान महिलाओं ने पीपल के वृक्ष में कच्चे सूत का धागा भी बांधा. मान्यता है कि कच्चे सूत का धागा बांधे जाने से पति की आयु दीर्घायु होती है. महिलाओं ने पूजा पाठ के बाद परिवार की सुख-समृद्धि और शांति की कामना की. इसके साथ ही महिलाओं ने दांपत्य जीवन में खुशहाली के लिए भगवान का आशीर्वाद भी मांगा.
सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या का दिन पड़ना शुभ
हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है. जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है, तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है. धार्मिक कथाओं और मान्यताओं के मुताबिक सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है. सोमवती अमावस्या तिथि पर स्नान, दान, जप और पूजा-पाठ का विशेष महत्व धर्म शास्त्रों में बताया गया है. यही कारण है कि सोमवती अमावस्या के दिन श्रद्धालु अपनी धार्मिक आस्था के अनुरूप पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं.
माताओं और बहनों ने सुनी सावित्री और सत्यवान की कथा
सोमवती अमावस्या पर महिलाओं ने प्रसिद्ध सावित्री-सत्यवान की कथा भी सुनी. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प, अटूट विश्वास और पतिव्रत धर्म के बल पर यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस हासिल किए थे. सावित्री के इसी समर्पण और दृढ़ निश्चय को याद करते हुए महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु और दांपत्य जीवन की मंगलकामना के लिए पूजा की.
पीपल वृक्ष की पूजा और परिक्रमा का है विशेष महत्व
हिंदू धार्मिक मान्यताओं में पीपल को अत्यंत पूजनीय स्थान प्राप्त है. धार्मिक विश्वास है कि पीपल वृक्ष में देवी-देवताओं का वास होता है. इसी मान्यता के चलते विशेष पर्वों और शुभ अवसरों पर पीपल की पूजा-अर्चना की जाती है. सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष को जल अर्पित करने और उसकी परिक्रमा करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है. मान्यता है कि श्रद्धा और विधि-विधान से पीपल की पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है तथा जीवन में सुख-शांति और समृद्धि मिलती है.