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सोमवती अमावस्या पर्व: पीपल की पूजा कर महिलाओं ने मांगा पति के दीर्घायु होने का आशीर्वाद

सोमवती अमावस्या पर्व ( ETV Bharat )

एमसीबी: दीपावली के दूसरे दिन सोमवार को सोमवती अमावस्या का पर्व महिलाओं ने मनाया. सोमवती अमावस्या पर्व के दिन महिलाएं पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं. जिलेभर में आज महिलाओं ने सोमवती अमावस्या के मौके पर पीपल के पेड़ की पूजा की. इस दौरान महिलाओं ने पीपल के वृक्ष में कच्चे सूत का धागा भी बांधा. मान्यता है कि कच्चे सूत का धागा बांधे जाने से पति की आयु दीर्घायु होती है. महिलाओं ने पूजा पाठ के बाद परिवार की सुख-समृद्धि और शांति की कामना की. इसके साथ ही महिलाओं ने दांपत्य जीवन में खुशहाली के लिए भगवान का आशीर्वाद भी मांगा.



सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या का दिन पड़ना शुभ हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है. जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है, तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है. धार्मिक कथाओं और मान्यताओं के मुताबिक सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है. सोमवती अमावस्या तिथि पर स्नान, दान, जप और पूजा-पाठ का विशेष महत्व धर्म शास्त्रों में बताया गया है. यही कारण है कि सोमवती अमावस्या के दिन श्रद्धालु अपनी धार्मिक आस्था के अनुरूप पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं.