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कुरुक्षेत्र में सोमवती अमावस्या पर उमड़ा आस्था का सैलाब, ब्रह्मसरोवर में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, किया पितरों का पिंडदान

कुरुक्षेत्र में सोमवती अमावस्या पर उमड़ा आस्था का सैलाब ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में सोमवती अमावस्या पर आस्था का अद्भुत जनसैलाब देखने को मिला. ब्रह्मसरोवर सहित जिले के विभिन्न प्रमुख धार्मिक स्थलों पर अलसुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया था. पावन सरोवरों के तट पर डुबकी लगाने के बाद श्रद्धालुओं ने अपने पितरों की आत्मिक शांति और परिवार की सुख-समृद्धि के लिए दान-पुण्य, तर्पण और पिंडदान जैसे पवित्र अनुष्ठान किए.

​सोमवती अमावस्या का विशेष धार्मिक महत्व: सनातन धर्म में सोमवती अमावस्या का अत्यंत विशिष्ट और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है. मान्यता है कि इस पवित्र तिथि पर पितरों के निमित्त किए गए धार्मिक कार्यों और अनुष्ठानों से पूर्वजों का सीधा आशीर्वाद प्राप्त होता है. इसी गहरी आस्था के चलते, न केवल स्थानीय लोग बल्कि हरियाणा के दूर-दराज के क्षेत्रों और अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु कुरुक्षेत्र पहुंचे. इस दिन पर पवित्र स्नान, जरूरतमंदों को दान और पितरों का तर्पण करने की गहरी परंपरा रही है. श्रद्धालुओं ने दिनभर अमावस्या की कथा श्रवण की और अपने पूर्वजों की स्मृति से जुड़े स्थानों पर जाकर विधिवत पूजा-अर्चना की.

किया पितरों का पिंडदान (ETV Bharat) ​दूर-दराज से पहुँचे श्रद्धालु और अनुभव: ​हिसार से ब्रह्मसरोवर पहुंचीं श्रद्धालु सृष्टि यादव ने अपने पूर्वजों की परंपरा को पूरी निष्ठा के साथ निभाया. उन्होंने ब्रह्मसरोवर में पिंडदान और विशेष पूजा-अर्चना की. उन्होंने बताया कि, " मैं सुबह करीब पांच बजे ही यहां पहुंच गई थीं और इस पावन व शांत धार्मिक वातावरण में अपने पितरों के निमित्त पूजा संपन्न की." उन्होंने ब्रह्मसरोवर के शांत, स्वच्छ और प्राकृतिक परिवेश की भी खुलकर सराहना की. सोमवती अमावस्या पर उमड़ा आस्था का सैलाब (ETV Bharat)