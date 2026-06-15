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सोमवती अमावस्या पर कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर में उमड़ा आस्था का सैलाब, लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई पुण्य की डुबकी, भीड़ के बीच व्यवस्थाएं हुईं बेअसर

कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का ऐतिहासिक ब्रह्म सरोवर सोमवती अमावस्या के अवसर पर आस्था के महासंगम का साक्षी बना. तड़के सुबह से ही सरोवर के घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा. देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र जल में स्नान कर सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की. पूरे परिसर में भक्ति और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला. अक्षय पुण्य और पितृ तर्पण का विशेष महत्व: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या पर ब्रह्म सरोवर में स्नान, दान और पूजा-अर्चना का विशेष महत्व माना जाता है. श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और जल तर्पण किया. विभिन्न घाटों पर धार्मिक अनुष्ठान और पूजा-पाठ का क्रम दिनभर चलता रहा. लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई पुण्य की डुबकी (ETV Bharat) "आस्था हमें हर बार यहां खींच लाती है": एक श्रद्धालु ने कहा कि, "सोमवती अमावस्या पर ब्रह्म सरोवर में स्नान का विशेष महत्व है. हम हर वर्ष यहां आकर स्नान करते हैं और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं. यहां आकर मन को शांति मिलती है." वहीं, एक अन्य श्रद्धालु ने कहा कि, "हम हर अमावस्या को यहां पितरों के तर्पण के लिए आते हैं."