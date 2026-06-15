सोमवती अमावस्या पर शक्तिशाली संयोग, नदी-तालाबों पर महिलाओं की कतार, इस पर बरसेगी कृपा
सोमवती अमावस्या पर पूजा पाठ का है विशेष महत्व, महिलाएं कर रहीं 108 परिक्रमा, हर मनोकामना पूरा करते हैं भोलेनाथ. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 10:32 AM IST
Somvati Amavasya 2026: आज सोमवती अमावस्या का दिन है और इस दिन बहुत ही खास संयोग भी बन रहा है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गंगा स्नान, दान और पूजा-पाठ करने का विशेष महत्व होता है. इस दिन महिलाएं व्रत रखती है और सोमवती अमावस्या की पावन कथा सुननी हैं. शहडोल में आज सुबह से ही नदियों और तालाबों में महिलाएं स्नान कर रही हैं, पूजा कर रही हैं. इसके साथ ही पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर अपने पति के लंबी आयु की उम्र की कामना कर रही हैं.
सोमवती अमावस्या का दिन है खास
ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि, ''15 जून 2026 को जो सोमवती अमावस्या पड़ रही है, यह बहुत ही विशेष है. इस दिन विशेष योग भी बन रहे हैं. आज का दिन ज्योतिशीय दृष्टि से भी बहुत ही शुभ है और महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं. आज ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि है जो सोमवार के दिन पड़ने के कारण खास बना रही है. सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है. अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है. सोमवार के दिन अमावस्या पढ़ने से सोमवती अमावस्या का पावन पर्व बन रहा है.
आज के ही दिन सूर्य देव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे मिथुन संक्रांति कहा जाता है. सूर्य का यह राशि परिवर्तन एक बड़ा ज्योतिषीय योग है. इसके अलावा आज अधिक मास का अंतिम दिन भी है, जिससे इस दिन का धार्मिक महत्व कई गुना बढ़ गया है. इन्हीं सब योग और संयोग के चलते सोमवती अमावस्या के दिन को बहुत खास माना जा रहा है.''
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सुबह से स्नान, पूजा और परिक्रमा करती हैं महिलाएं
शहोडल में सोमवती अमावस्या के इस खास दिन महिलाएं नदी, तालाब, घरों में गंगाजल पानी में छिड़क कर स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देने पहुंची. भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की शिवलिंग का अभिषेक किया. बिल्व पत्र और धतूरा चढ़ाया मंत्र जाप किया. इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष विधान भी इस दिन रहता है. क्योंकि इस पेड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास माना जाता है. वहां जाकर जल अर्पित किया और फिर 108 बार महिलाएं परिक्रमा करती नजर आई.
108 बार परिक्रमा करने का विधान होता है. महिलाएं कोई फल, मिठाई, सिक्का, चॉकलेट, चूड़ी बिंदी सहित ऐसे 108 चीजों को साथ में लेकर 108 बार परिक्रमा कर रही हैं. साथ ही दान करती भी नजर आईं. ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री कहते हैं कि, ''शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक भी जलाने का महत्व है.''