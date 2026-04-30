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दिल्ली से सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत, 1300 श्रद्धालुओं को लेकर विशेष ट्रेन रवाना

दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व–सोमनाथ यात्रा’ के तहत विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया‌.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 30, 2026 at 2:12 PM IST

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नई दिल्‍ली: दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से आज सोमनाथ स्‍वाभिमान पर्व 1000 वर्षों की अखंड आस्था को समर्पित खास यात्रा की शुरुआत हुई. यहां से ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व–सोमनाथ यात्रा’ के तहत विशेष ट्रेन का शुभारंभ हुआ. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्री कपिल मिश्रा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हरी झंडी दिखाकर इस विशेष ट्रेन को रवाना किया.मुख्‍यमंत्री ने इसकी जानकारी दो दिन पहले ही सचिवालय में दे दी थी.

पूरे कार्यक्रम के दौरान स्टेशन परिसर ‘हर हर महादेव’ के जयकारों से गूंजता रहा. श्रद्धालुओं के चेहरों पर उत्साह और आस्था साफ झलक रही थी. इस यात्रा के जरिए न सिर्फ श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थल तक पहुंचने का अवसर मिला है, बल्कि देश की सांस्कृतिक विरासत को भी एक नई मजबूती मिल रही है. मुख्‍यमंत्री ने आज इस मौके पर कहा क‍ि इस तरह की यात्राएं हमारी आस्था को मजबूत करती हैं और देश की सांस्कृतिक एकता को भी सशक्त बनाती हैं.

निशुल्‍क होगी पूरी यात्रा

करीब 1300 श्रद्धालु इस ट्रेन में सवार होकर गुजरात के पवित्र सोमनाथ धाम के दर्शन के लिए रवाना हुए हैं. यह ट्रेन कल सुबह अपने गंतव्य पर पहुंचेगी. 1, 2 और 3 मई को श्रद्धालुजन भगवान शिव के पावन ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे और आसपास स्थित अन्य प्रमुख मंदिरों के भी दर्शन का पुण्य प्राप्त करेंगे. पूरी यात्रा निशुल्क होगी. यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखते हुए गुजरात सरकार द्वारा ठहरने, सात्विक भोजन, पेयजल और स्थानीय परिवहन की समुचित व्यवस्था की गई है.

इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में हमारी सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण, पुनर्जीवन और वैश्विक स्तर पर उनके गौरव को स्थापित करने का सतत कार्य हो रहा है. सोमनाथ धाम भी उसी व्यापक दृष्टि का हिस्सा है, जहां आस्था और आधुनिकता का सुंदर संगम देखने को मिलता है. उन्होंने कहा कि अखंड आस्था के 1000 वर्ष के उपलक्ष्य में देशभर में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सोमनाथ की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को व्यापक स्तर पर पुनर्स्मरण और प्रसारित करना है.

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