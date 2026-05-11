सोमनाथ पुनर्निर्माण के 75 वर्ष: हर-हर महादेव के जयकारों से गूंजा चांदनी चौक, CM रेखा गुप्ता ने की शिव आराधना
प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर आयोजित विशेष पूजा के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साथ चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया
Published : May 11, 2026 at 3:06 PM IST
नई दिल्ली : भारत की सांस्कृतिक अस्मिता के प्रतीक प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राजधानी दिल्ली में भक्ति और राष्ट्रभाव का अद्भुत माहौल देखने को मिला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आयोजित विशेष पूजा-अनुष्ठान के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों के साथ चांदनी चौक स्थित प्राचीन गौरी शंकर मंदिर में जलाभिषेक कर देश और समाज के कल्याण की कामना की.
प्रधानमंत्री के आह्वान पर विशेष अनुष्ठान
सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्ण विधि-विधान से की गई पूजा-अर्चना के साथ ही दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने भी मंदिरों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ उनके कैबिनेट सहयोगी प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा और कपिल मिश्रा ने भी गौरी शंकर मंदिर के प्रांगण में शिव आराधना की. मुख्यमंत्री ने लाइव प्रसारण के माध्यम से सोमनाथ में हो रहे भव्य आयोजन का अवलोकन किया और वर्चुअली इस ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनीं. पूजा-अर्चना के पश्चात मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमनाथ के इतिहास को भारत के गौरव से जोड़ा. उन्होंने कहा कि अनगिनत आक्रमणों और बार-बार के विध्वंस के बावजूद सोमनाथ का भव्य स्वरूप आज हमारे सामने है. यह इस बात का जीवंत प्रमाण है कि भारत की संस्कृति, अटूट श्रद्धा और सनातन चेतना को कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती. सोमनाथ का पुनर्निर्माण केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं, बल्कि भारतीय स्वाभिमान की पुनर्स्थापना है.
विकास भी और विरासत भी नया भारत
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की सराहना करते हुए कहा कि आज भारत 'विकास भी और विरासत भी' के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि एक ओर देश तकनीक और आर्थिक शक्ति के रूप में विश्व पटल पर परचम लहरा रहा है, तो दूसरी ओर अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को भी संजो रहा है. आज भारत की सांस्कृतिक चेतना संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन कर रही है.हर-हर महादेव के जयकारों से गूंजा चांदनी चौकचांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर का प्रांगण सोमवार सुबह से ही शिवभक्तों की भारी भीड़ से अटा पड़ा था. जैसे ही मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों ने जलाभिषेक शुरू किया, पूरा परिसर हर-हर महादेव और जय सोमनाथ के जयकारों से गूंज उठा. इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे, जिन्होंने इस विशेष उत्सव में भागीदारी की. मंत्रिमंडल के सहयोगियों की उपस्थितिकार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने इसे गौरव का क्षण बताया. वहीं मनजिंदर सिंह सिरसा और कपिल मिश्रा ने भी सोमनाथ पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने को भारतीय इतिहास का एक मील का पत्थर करार दिया मंत्रियों ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज हर भारतीय अपनी जड़ों से जुड़ाव महसूस कर रहा है.
VIDEO | Delhi: Chief Minister Rekha Gupta offered prayers and performed Jalabhishek at the historic Gauri Shankar Mandir in Chandni Chowk, Delhi, alongside Cabinet Ministers Parvesh Verma, Manjinder Singh Sirsa and Kapil Mishra, marking the 75th anniversary of the reconstruction… pic.twitter.com/aaWMxBOXtW— Press Trust of India (@PTI_News) May 11, 2026
आज शाम असम जाएंगी सीएम रेखा गुप्ता
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज शाम गुवाहाटी, असम के लिए रवाना होंगी. कल सुबह मुख्यमंत्री नवनिर्वाचित भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होंगी. मुख्यमंत्री इस अवसर पर नवनिर्वाचित भाजपा सरकार को शुभकामनाएं देंगी और समारोह में विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों के साथ उपस्थित रहेंगी. इसके बाद दोपहर में वह कामाख्या मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना करेंगी. इसके बाद बुधवार, 13 मई को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अगरतला, त्रिपुरा पहुंचेंगी. दोपहर में यहां के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर (माताबारी) में दर्शन और पूजा-अर्चना करेंगी.
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