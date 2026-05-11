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सोमनाथ पुनर्निर्माण के 75 वर्ष: हर-हर महादेव के जयकारों से गूंजा चांदनी चौक, CM रेखा गुप्ता ने की शिव आराधना

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गौरी शंकर मंदिर में जलाभिषेक किया ( Etv Bharat )