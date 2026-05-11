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Somnath Amrit Mahotsav : सीएम भजनलाल बोले- सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक

गुजरात के सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी की पूजा-अर्चना के साथ जयपुर में भजनलाल शर्मा ने झारखंड महादेव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक किया.

Somnath Swabhiman Parv 2026
सोमनाथ अमृत महोत्सव, सीएम ने किया भगवान शिव का जलाभिषेक (Source : CMO)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 11, 2026 at 3:05 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: गुजरात के सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमनाथ अमृत महोत्सव के तहत पूजा-अर्चना की. इसी कड़ी में महोत्सव के तहत जयपुर स्थित झारखंड महादेव मंदिर में भजनलाल शर्मा वीसी के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े और प्रधानमंत्री का संबोधन सुना. इस दौरान सीएम भजनलाल ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान शिव का जलाभिषेक और पंचामृत अभिषेक किया.

अपने संबोधन सीएम भजनलाल ने कहा कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत की सनातन संस्कृति, आस्था और स्वाभिमान का जीवंत प्रतीक है. इतिहास में अनेक बार विदेशी आक्रमणों और विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद सोमनाथ मंदिर की आस्था कभी डिगी नहीं. यह मंदिर भारतीय संस्कृति की अदम्य शक्ति और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक बनकर आज भी देशवासियों को प्रेरणा दे रहा है.

नई पीढ़ी परंपराओं और इतिहास से जुड़ने का अवसर: मुख्यमंत्री ने कहा कि सोमनाथ का इतिहास भारत की गौरवशाली परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी प्राचीन संस्कृति और धार्मिक धरोहरों के संरक्षण के साथ विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है.

प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में देशभर में धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का संरक्षण एवं विकास किया जा रहा है, जिससे नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं और इतिहास से जुड़ने का अवसर मिल रहा है. उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत महोत्सव जैसे आयोजन समाज में सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं. ऐसे कार्यक्रम युवाओं को भारतीय सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी संस्कृति 'वसुधैव कुटुंबकम' और मानव कल्याण की भावना पर आधारित है तथा भारत सदैव विश्व को शांति और आध्यात्मिकता का संदेश देता आया है.

जलाभिषेक, पंचामृत अभिषेक और पूजा-अर्चना : मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार भी प्रदेश के मंदिरों, तीर्थ स्थलों और धार्मिक पर्यटन के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है. राज्य सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों पर आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं और पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है.

पढ़ें : सोमनाथ अमृत महोत्सव : मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 वर्ष पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम, महा-पूजा के बाद पीएम मोदी ने लोगों को किया संबोधित

इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं. इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने झारखंड महादेव मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधि-विधान के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक, पंचामृत अभिषेक और पूजा-अर्चना की. उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, खुशहाली और प्रदेश के विकास की कामना की. इस अवसर पर उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत सहित कई जनप्रतिनिधि, संत-महात्मा और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे.

विधानसभा परिसर भगवान शिव का अभिषेक और विधिवत पूजा-अर्चना : उधर, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सोमनाथ अमृत महोत्सव एवं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर राजस्थान विधानसभा परिसर स्थित विधानेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक एवं विधिवत पूजा-अर्चना की. उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना करते हुए कहा कि सोमनाथ भारत की सनातन आस्था, सांस्कृतिक चेतना और आत्मबल का जीवंत प्रतीक है.

देवनानी ने कहा कि 11 मई 1951 को स्वतंत्र भारत में नव-निर्मित सोमनाथ मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा हुई थी, जो भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण था. उन्होंने कहा कि अनेक आक्रमणों के बावजूद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भारतीय समाज की अटूट श्रद्धा और आत्मविश्वास को दर्शाता है.

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