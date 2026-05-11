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Somnath Amrit Mahotsav : सीएम भजनलाल बोले- सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक

सोमनाथ अमृत महोत्सव, सीएम ने किया भगवान शिव का जलाभिषेक ( Source : CMO )