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सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन का लोगों को मिला मौका, 3 घंटे कोरबा के घंटाघर में रहा दिव्य शिवलिंग

शहर के घंटाघर ओपन थियेटर में शुक्रवार की शाम श्रद्धालुओं को एक विशेष आध्यात्मिक अवसर मिला.

Somnath Jyotirlinga Darshan
सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन का लोगों को मिला मौका (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 25, 2026 at 1:41 PM IST

4 Min Read
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कोरबा. शहरवासियों ने एक खास कार्यक्रम में दिव्य और दुर्लभ श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए. आर्ट ऑफ लिविंग परिवार की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे. घंटाघर में शिवलिंग दर्शन के साथ आर्ट ऑफ़ लिविंग की ओर से विशेष भजन मंडली द्वारा भजन किया जा रहा था. विशेष पूजा अर्चना के बाद महिला और पुरुष के लिए अलग-अलग कतारें, बनाकर शिवलिंग के समीप जाकर उसके दर्शन का मौका लोगों को दिया गया.

कोरबा में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन का मौका (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

1000 वर्ष के बाद प्रकट हुआ है यह शिवलिंग

ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में गुजरात के सौराष्ट्र स्थित सोमनाथ मंदिर में विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गजनी ने लूटपाट की थी. इस मंदिर को 18 बार लूटा गया था. अंत में वहां मौजूद दिव्य शिवलिंग को खंडित कर दिया गया था. जिसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है. यह पवित्र शिवलिंग लंबे समय तक अग्निहोत्री ब्राह्मणों ने सुरक्षित रखा. बाद में 1924 में कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य के निर्देश पर अब 1000 साल पूरे होने पर श्रद्धास्वरूप श्री श्री रविशंकर महाराज को सौंप दिया गया है.

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3 घंटे कोरबा के घंटाघर में रहा दिव्य शिवलिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

40 मिनट तक हुआ रुद्राभिषेक

देशभर में इस दिव्य शिवलिंग के दर्शन के लिए आध्यात्मिक आयोजनों की श्रृंखला चल रही है. कोरबा समेत छत्तीसगढ़ में इस दिव्य ज्योतिर्लिंग का दर्शन प्रमुख शहरों में 30 अप्रैल तक लोग कर पाएंगे. कोरबा में यह आयोजन शुक्रवार को घंटाघर ओपन थियेटर शाम 6 से रात 9 बजे तक आयोजित किया गया. आर्ट लिविंग परिवार सहित कोरबा और आसपास के श्रद्धालुओं ने भी इस दिव्य अवसर का लाभ उठाया. इस दौरान स्वामी प्रणवानंद महाराज के सानिध्य में 40 मिनट का रुद्राभिषेक व सत्संग किया. जिन्हें देश भर में इस दिव्य शिवलिंग को भ्रमण करवाने की जिम्मेदारी श्री श्री रविशंकर ने सौंपी है.

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कोरबा के घंटाघर ओपन थियेटर में श्रद्धालुओं के लिए विशेष आध्यात्मिक अवसर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शिवलिंग पर रिसर्च भी हुई

कोरबा पहुंचे स्वामी प्रणवानंद महाराज ने बताया कि मान्यता है कि वर्ष 1026 में हुए आक्रमण के दौरान सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग को खंडित कर दिया गया था. उस समय कुछ अग्निहोत्री बाह्मणों ने उसके पवित्र अंशों को सुरक्षित कर दक्षिण भारत में संरक्षित किया. करीब एक हजार वर्षों तक यह धरोहर गुरु-शिष्य परंपरा में गुप्त रूप से पूजित होती रही. वर्ष 1924 में कांची शंकराचार्य ने इसे समय आने पर सार्वजनिक करने का निर्देश दिया था. गुरुजी ने इस पर रिसर्च भी करवाया है.

गुरु जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं देश भर में भ्रमण करूं और लोगों के बीच जाकर इस दिव्य शिवलिंग के सबको दर्शन करवाऊं, सनातन धर्म के लिए यह खास पल है.- स्वामी प्रणवानंद महाराज, ट्रस्टी, आर्ट ऑफ़ लिविंग वैदिक धर्म संस्थान, बेंगलुरु

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40 मिनट तक हुआ रुद्राभिषेक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दिव्य शिवलिंग की खासियत

वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि शिवलिंग में जो धातु है, उसमें अलौकिक गुण हैं. यह धातु पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलती. यह पृथ्वी के बाहर से यहां आई है. शिवलिंग के बारे में यह मानता है कि चंद्रदेव ने श्राप से मुक्त होने के लिए सोमनाथ मंदिर की स्थापना की थी. इस शिवलिंग के बारे में भी मान्यता है कि इसने कभी जमीन को स्पर्श नहीं किया, यह हवा में तैरता था. इसलिए जब तक यह सोमनाथ मंदिर में पुनर्स्थापित नहीं हो जाता, तब तक हम देश भर में सनातन धर्म की जागृति के लिए लोगों को यह अवसर देंगे कि वह इस दिव्य शिवलिंग के दर्शन कर सकें.

सनातन को मिटाना असंभव

आगे प्रणवानंद महाराज ने कहा कि सभी सोमनाथ मंदिर जा नहीं सकते, इसलिए आज आपके बीच आपके शहर में इस शिवलिंग के दर्शन करने का मौका आपको मिल रहा है. जिसे 1000 वर्ष पहले मिटाने का प्रयास किया गया था. आज वह सबके सामने फिर से प्रकट हो चुका है, यही सनातन है. जिसे कोई मिटा नहीं सकता, उसे ही सनातन कहते हैं.

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