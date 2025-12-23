ETV Bharat / state

सोमनाथ द्वारका जाने का शानदार मौका, 200 लोगों को सरकार कराएगी तीर्थयात्रा, करना होगा बस ये काम

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत शहडोल से सोमनाथ के लिए रवाना होगी स्पेशल ट्रेन, जल्द करें आवेदन

Somnath Dwarka winter tour
सोमनाथ मंदिर (फाइल फोटो) (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 23, 2025 at 10:31 AM IST

शहडोल : 2025 अब समाप्ति की ओर है और 2026 दस्तक देने को तैयार है. ऐसे में लोग जमकर ट्रैवल प्लान और तीर्थ दर्शन की योजना बनाते हैं. अगर आप भी नए साल में तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए हैं. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत आपके पास गुजरात में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ द्वारका जाने का सुनहरा अवसर है.

द्वारका सोमनाथ घूमने का सुनहरा मौका

शहडोल डिप्टी कलेक्टर और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के नोडल अधिकारी एंटोनिया एक्का ने कहा, '' मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत शहडोल जिले के जो लोग तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं, और द्वाराका सोमनाथ घूमना चाहते हैं उनके लिए शानदार मौका है. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत आवेदन करके आप द्वारका सोमनाथ घूम सकते हैं. इस टूर पैकेज में कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं.''

Somnath Dwarka Tour from shahdol
21 जनवरी 2025 को शहडोल से द्वारका के लिए रवाना होगी स्पेशल ट्रेन (Etv Bharat)

कितने यात्री जा सकेंगे, कब तक करें आवेदन?

शहडोल से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत द्वारका सोमनाथ जाने के लिए 200 तीर्थ यात्रियों का लक्ष्य रखा गया है. मुख्यमंत्री तीर्थ योजना अंतर्गत 7 जनवरी 2026 तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे. इसके लिए पंचायत स्तर के जो भी तीर्थ यात्री हैं, वह अपने क्षेत्र के जनपद पंचायत में आवेदन कर सकेंगे. वहीं, नगरी क्षेत्र के जो यात्री हैं वो अपने क्षेत्र के नगरीय निकाय में निर्धारित आवेदन पत्र को जमा कर सकते हैं.

कब होगी यात्रा की शुरुआत?

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत 21 जनवरी 2025 को द्वारका सोमनाथ के लिए स्पेशल ट्रेन शहडोल रेलवे स्टेशन से रवाना होगी, जो 200 तीर्थ यात्रियों को लेकर चलेगी. जनपद पंचायत और नगरीय निकाय से यात्रा के लिए प्राप्त जो आवेदन मिलेंगे वह निर्धारित आरक्षित सीट की संख्या के आधार पर ही स्वीकृत होंगे. साथ ही जिन यात्रियों के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे उनकी सूची संबंधित जनपदों और निकायों को यात्रा के पहले उपलब्ध भी कर दी जाएगी.

वोटर आईडी व आधार कार्ड रखना न भूलें

सूची में जो भी नाम सलेक्ट होंगे यात्रा के लिए 21 जनवरी को वही लोग शहडोल रेलवे स्टेशन पर उपस्थित होंगे. जो भी तीर्थ यात्री चयनित होते हैं. वह अपने साथ आधार कार्ड व वोटर आईडी कार्ड अनिवार्य रूप से रखेंगे, जिससे किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े. वहीं, इस यात्रा से जुड़ी सारी जानकारी, टूर प्लान, ठहरने की व्यवस्था संबंधित सभी जानकारी यात्रियों को पहले ही दे दी जाएगी.

