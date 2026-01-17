मालवीय नगर सीट से सतीश उपाध्याय के निर्वाचन को चुनौती देने वाली सोमनाथ भारती की याचिका खारिज
बता दें कि फरवरी 2025 में हुए दिल्ली विधानसभा के चुनाव में मालवीय नगर सीट से सतीश उपाध्याय ने जीत दर्ज की थी.
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती की ओर से दायर मालवीय नगर विधानसभा सीट से बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया है. जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने कहा कि याचिका में कई कानूनी खामियां हैं और ये कानून तौर पर मान्य नहीं है.
सोमनाथ भारती ने याचिका दायर कर कहा था कि सतीश उपाध्याय ने अपना नामांकन भरते समय अपने आपराधिक रिकॉर्ड का पूरा विवरण नहीं दिया. याचिका में कहा गया था कि सतीश उपाध्याय ने चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन कर भ्रष्ट आचरण किया. याचिका में कहा गया था कि सतीश उपाध्याय ने चुनाव में हुए खर्चे का विवरण नहीं दिया. याचिका में सतीश उपाध्याय पर आरोप लगाया गया था कि उनकी कांग्रेस उम्मीदवार जीतेंद्र कुमार कोचर से मिलीभगत थी.
सुनवाई के दौरान सोमनाथ भारती ने कहा था कि सतीश उपाध्याय ने अपने खिलाफ दर्ज एक एफआईआर की जानकारी छिपाई. सुनवाई के दौरान सतीश उपाध्याय की ओर से पेश वकील राजीव नय्यर ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा था कि अगर कोई एफआईआर है तो वो एफआईआर दिखाइए. तब कोर्ट ने सोमनाथ भारती से कहा था कि क्या आप एफआईआर दिखा सकते हैं. अगर इस मामले में आप पक्का नहीं हैं तो इसकी सत्यता की जांच कीजिए.
मनीष सिसोदिया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका भी खारिज
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के विधानसभा चुनाव में पटपड़गंज विधानसभा सीट से मनीष सिसोदिया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है. जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने कहा कि याचिका में कई तथ्य ऐसा नहीं है जिससे लगे कि याचिका सुनवाई के योग्य है.
याचिका 2020 के विधानसभा चुनाव में पटपड़गंज विधानसभा सीट से चुनाव हार चुके प्रताप चंद्र ने दायर किया था. प्रताप चंद्र को 2020 के विधानसभा चुनाव में 95 वोट मिले थे. याचिका में आरोप लगाया गया था कि चुनाव के दौरान मनीष सिसोदिया ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 126 के तहत भ्रष्ट आचरण किया. याचिका में कहा गया था कि मनीष सिसोदिया ने अपने नामांकन हलफनामे में अपने आपराधिक इतिहास का कोई जिक्र नहीं किया था.
कोर्ट ने कहा कि याचिका में जो आरोप लगाए गए हैं वे सामान्य आरोप हैं और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 83 के तहत जरुरी तथ्य पेश नहीं किया गया है. कोर्ट ने कहा कि किसी चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका में धारा 100 (1) (डी) के तहत ये तथ्य स्पष्ट होना चाहिए कि जो कथित भ्रष्ट आचरण किया गया है उससे चुनाव परिणाम कैसे प्रभावित हुआ, लेकिन याचिका में ये तथ्य बिल्कुल नदारद था.
