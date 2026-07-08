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सुशील गुप्ता ने नायब सैनी को बताया नकली सरदार और नकली बिहारी, हरियाणा को तबाह करने का लगाया आरोप

भिवानी में सीएम नायब सिंह सैनी पर आप के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने बड़ा हमला बोला है.

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आप प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 8, 2026 at 5:55 PM IST

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भिवानी: आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने भिवानी में भाजपा से लेकर कांग्रेस तक को लपेटा. साथ ही हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को नकली सरदार बताते हुए हरियाणा को बर्बाद करने का आरोप लगाया. इस दौरान उन्होंने कहा कि "आप कभी नकली सरदार बनकर पंजाब में घूमते हो, कभी नकली बिहारी बनकर बिहार में घूमते हो, आपने हरियाणा को तबाह कर दिया है. हरियाणा नशाखोरी और अपराध में धकेल कर बर्बाद कर दिया है. सरकारी स्कूल बंद कर दिये और अस्पताल बर्बाद कर दिया है." गुप्ता ने कांग्रेस पर अरोप लगाते हुए कहा कि "भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस भाजपा से मिल चुकी है."

'हरियाणा के 80 फिसदी जलघर का पानी पीने लायक नहीं': बुधवार को आप प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता भिवानी में जिला कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि "हर जिला में संगठन मजबूती को लेकर ये बैठकें हो रही हैं." इस दौरान उन्होंने पानी को लेकर हरियाणा सरकार को जमकर घेरा और कहा कि "केन्द्रीय गृह मंत्री के दबाव में सीएम ने हरियाणा का पानी राजस्थान को दे दिया. ये तब हुआ, जब हरियाणा में ना पीने का पानी और ना सिंचाई का." गुप्ता ने कहा कि हरियाणा के 80 फिसदी जलघर का पानी पीने लायक नहीं. जबकि नारा दिया जाता है हर घर नल से जल का."

सुशील गुप्ता ने नायब सैनी को बताया नकली सरदार और नकली बिहारी (ETV Bharat)

'सरकार मगरमच्छों को छोड़, छोटी मछलियों को पकड़ रही है': सुशील गुप्ता ने हरियाणा की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा की "हरियाणा में हर रोज डकैती, फिरौती, हत्या और रेप हो रहे हैं. किसान बाढ़ के डर से सहमें हुए हैं. पिछले साल की बर्बादी का अब तक मुआवजा नहीं मिला है. गुप्ता ने कहा कि "सरकार चंदा चोरी में लगी है, पंचकूला मंसादेवी मंदिर में भी चंदा चोरी हो रही है, पर सरकार मगरमच्छों को छोड़, छोटी मछलियों को पकड़ रही है." उन्होंने कहा कि "हरियाणा बर्बादी के कगार पर है. हर गांव नशा, अपराध और बेरोजगारी की चपेट में है. भाजपा राज में पेपर लिक का गौरखधंधा चल रहा है."

'ये वोट चोर, सासंद चोर, विधायक चोर व चंदा चोर हैं': आप और अन्य पार्टी के सांसद तोड़ने पर गुप्ता ने कहा कि "भाजपा को शर्म नहीं आती, ये ईडी व सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं. ये वोट चोर, सासंद चोर, विधायक चोर व चंदा चोर हैं." गुप्ता ने कहा कि "ऐसी कोई चोरी नहीं जो भाजपा नहीं करती. साथ ही कहा कि हमारे सांसद तोड़ने से पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसे सांसद हैं जो पंजाब में पंचायत का चुनाव भी नहीं जीत सकते. इनके जाने से हमारी पार्टी मजबूत हुई है."

'इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कमजोर पार्टी के हाथों में है': अंत में गुप्ता ने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया और कहा कि "इंडिया गठबंधन का नेतृत्व उस कमजोर पार्टी के हाथों में जो भाजपा से बैकडोर हाथ मिला रही है. उन्होंने कहा कि "कांग्रेस ने कई साल भ्रष्टाचार किया, अब भाजपा उसे फाइलों से डराती है. पंजाब विधानसभा चुनावों में गठबंधन के सवाल पर कहा कि "पंजाब में आप किसी से गठबंधन नहीं करेगी."

ये भी पढ़ें-'हरियाणा से लेकर ओडिशा तक कांग्रेस खत्म, विधायक कितने में बिके, बताए कांग्रेस', आप प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता का तंज

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