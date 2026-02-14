ETV Bharat / state

6 मिनट के रैप बीट्स में रामायण गाने वाले सोमेश्वर महादेवन पहुंचे बाड़मेर, युवाओं तक पहुंचा रहे संगीत संग आध्यात्म

'रामचरित रैप यात्रा' जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर एवं पाली जिलों में आयोजित की जा रही है. इसी के तहत सोमेश्वर महादेवन बाड़मेर पहुंचे.

Someshwar Mahadevan with local people
स्थानीय लोगों के साथ सोमेश्वर महादेवन (ETV Bharat Barmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 14, 2026 at 3:36 PM IST

3 Min Read
बाड़मेर: बॉलीवुड पार्श्वगायक सोमेश्वर नारायण शर्मा उर्फ सोमेश्वर महादेवन शनिवार को 'रामचरित रैप यात्रा' के तहत सीमांत जिले बाड़मेर पहुंचे. यहां पर उन्होंने स्थानीय कला प्रेमियों एवं सांस्कृतिक प्रतिनिधियों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने कला, संस्कृति एवं युवा पीढ़ी को अध्यात्म से जोड़ने की अपनी दृष्टि एवं 'रामचरित रैप' की वैश्विक अवधारणा पर सार्थक चर्चा की.

अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में गूंजे थे गाने: युवा पीढ़ी को लोक कला, संस्कृति और संगीत से जोड़ने के साथ ही इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य युवाओं को भगवान राम के आदर्शों से परिचित कराना है. शर्मा का मानना है कि लोक कला, संस्कृति और संगीत के माध्यम से युवा पीढ़ी को आध्यात्मिकता से जोड़ा जा सकता है. पार्श्वगायक सोमेश्वर नारायण शर्मा ने बताया कि भारतीय अध्यात्म को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए वे निरंतर नवाचारपूर्ण संगीत प्रयोग कर रहे हैं. अयोध्या श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान उनके भक्ति गीत 'अवध में आज दिवाली है', 'गजानना हे महामहे' ने देशभर में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया.

रामचरित रैप यात्रा: रामचरित रैप यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वर्ष 2026 का यात्रा का प्रथम चरण होने के साथ-साथ इस सांस्कृतिक अभियान का चौथा चरण भी है. उन्होंने बताया कि इससे पूर्व यात्रा के विभिन्न चरणों में कलाकार राजस्थान के 15 जिलों का सफल दौरा कर चुके हैं. वर्तमान चरण के अंतर्गत यह आध्यात्मिक-सांस्कृतिक यात्रा जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर एवं पाली जिलों में आयोजित की जा रही है. जिसके चलते आज बाड़मेर पहुंचे.

6 मिनट में बालकांड से उत्तरकांड का सार: शर्मा ने दावा किया कि दुनिया का पहला 'रामचरित रैप' 6 मिनट में सम्पूर्ण रामायण (बालकांड से उत्तरकांड) का सार बताता है. उन्होंने बताया कि इस रचना में वाल्मीकि रामायण एवं रामचरितमानस के श्लोकों एवं चौपाइयों को आधुनिक रैप बीट्स के साथ प्रस्तुत किया गया है. सम्पूर्ण रामकथा को मात्र 6 मिनट में संगीतमय रूप में प्रस्तुत करना इसे विश्व में अद्वितीय बनाता है.

'भक्ति और संगीत से जोड़ने का प्रयास': सोमेश्वर महादेवन ने कहा कि बाड़मेर केवल एक सीमांत जिला नहीं, बल्कि राजस्थान की जीवंत लोक संस्कृति और परंपराओं की धरोहर है. सोमेश्वर महादेवन ने वेलेंटाइन डे के दिन सीमांत क्षेत्र के युवाओं को रामचरित भक्ति, संस्कृति और आधुनिक संगीत के साथ जोड़ने का प्रयास किया. उन्होंने बताया कि आज ही के दिन उन्होंने अपने पिता को खोया था. जीवन का पहला गाना भी 'ए तेरी सर जमीन...' देश के लिए समर्पित था. उन्होंने पंक्तियों दोहराते हुए कहा 'वंदे मातरम सिर्फ अल्फाज नहीं, इस जज्बे से ऊंची कोई परवाहज नहीं है, हंसकर फांसी चूम ली ए दीवाने, तेरी इस अदा से बढ़कर कोई अंदाज नहीं है.

