‘जो मेरे पिता और हमारा नहीं हो सका,वो जनता का कैसे होगा सगा? चिराग पासवान ने विरोधियों को बताया'धोखेबाज',
प्रथम चरण की वोटिंग के पहले चिराग ने विरोधियों पर बोला जमकर हमला, कहा विरोधी रहें हैं पुराने धोखेबाज, एनडीए ही निभाएगी आपका साथ
Published : November 3, 2025 at 10:55 AM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण पटना के साथ 120 सीटों पर मतदान होने है जिसको लेकर प्रचार अभियान अपने चरम पर है. इसी कड़ी में रविवार को फुलवारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस और लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने फुलवारी विधानसभा में एनडीए प्रत्याशी श्याम रजक के समर्थन में पुनपुन के लखना बाजार स्थित शहीद रामानंद उच्च विद्यालय खेल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया. इस दौरान ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला.
चिराग ने विरोधियों पर लगाया धोखा देने का आरोप : चिराग पासवान ने विरोधियों पर धोखा देने का आरोप लगाया और एनडीए को जिताने की अपील की, ताकि क्षेत्र में विकास हो सके और युवाओं को रोजगार मिले. उन्होंने विकसित बिहार और भारत के सपने को साकार करने के लिए एनडीए को समर्थन देने की बात कही. चिराग ने कहा की एनडीए सरकार ही बिहार के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है.
महाराष्ट्र के सीएम के साथ चिराग की जनसभा : रविवार को पुनपुन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस और लोजपा (रा.) के सुप्रीमो सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हवाई मार्ग से फुलवारी विधानसभा के पुनपुन प्रखंड के लखना में शहीद रामानंद उच्च विद्यालय खेल मैदान पहुंचे.उनके पहुंचते एनडीए प्रत्याशी श्याम रजक और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया.
एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में हुई जनसभा : एनडीए प्रत्याशी ने महाराष्ट्र के सीएम और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को चादर पहनाकर सम्मानित किया. जिसके बाद चिराग पासवान ने एनडीए समर्थित लोजपा प्रत्याशी श्याम रजक के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह सही समय है, सही प्रत्याशी की चुनाव करने की.
मोदी-नीतीश की जोड़ी विकास को लेकर प्रतिबद्ध : उन्होंने आगे कहा कि हमारे केंद्र की सरकार और हमारे बिहार की सरकार अगले पांच सालों के लिए प्रतिबद्ध है बिहार को एक विकसित बिहार बनाने के लिए. हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि आने वाले समय में भारत एक विकसित देश बने. भारत विकसित देश तब बनेगा, जब हमारे बिहार का एक-एक गांव एक-एक विधानसभा की जनता हमारे साथ कदम में कदम मिला कर चलने का काम करेंगे.
फुलवारी शरीफ की जनता से की वोट देने की अपील : चिराग ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है. इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है. ऐसे में पूरी जिम्मेदारी फुलवारी शरीफ की जनता की बनती है. उन्होंने कहा कि इस विधानसभा का नेतृत्व करने वाला एनडीए का विधायक होना चाहिए.उन्होंने कहा कि जब यहां से एनडीए के प्रत्याशी जीत कर जाएंगे तो वह मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठकर काम करेंगे और उद्योग लगाने पर चर्चा करेंगे.
लोगों से वोट देकर नीतिश का हाथ मजबूत करने की अपील
जिससे यहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा.बिहार में न्याय के साथ विकास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्राथमिकता है. एनडीए प्रचंड बहुमत से बिहार में सरकार बनाने जा रही है. महागठबंधन सिर्फ लोगों को झूठे वादे का सब्ज बाग दिखा रहे हैं.बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए और भारत को विकसित देश का सपना साकार करने के लिए बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करना होगा तभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ मिलकर बिहार चौगुनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा.
