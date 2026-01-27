कुचेरा में पारिवारिक रंजिश ने लिया हिंसक रूप, महिलाओं से मारपीट और आगजनी, तीन घायल
एक पक्ष ने घर पर हमला कर महिलाओं से मारपीट की और आगजनी की, जिसमें तीन गंभीर घायल हो गई.
Published : January 27, 2026 at 7:21 PM IST
नागौर: कुचेरा थाना क्षेत्र में सोमवार को पारिवारिक रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया. आपसी विवाद में एक पक्ष ने दूसरे के घर पर हमला कर महिलाओं से मारपीट की और आगजनी की. घटना में तीन महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुईं, जिनमें एक को अजमेर रेफर किया गया है, जबकि अन्य दो महिलाओं का इलाज स्थानीय अस्पताल में जारी है.
थानाधिकारी हबीब खान ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों पक्षों के बीच प्रेम प्रसंग को लेकर काफी समय से तनाव बना हुआ था. इसी विवाद के चलते दोपहर करीब तीन बजे हमलावर पक्ष ने दूसरे परिवार के घर में घुसकर हमला कर दिया. देखते ही देखते विवाद ने उग्र रूप ले लिया और आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया.
सूचना मिलते ही कुचेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है. हालांकि, घटना के कई घंटे बीत जाने के बावजूद अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से थाने में लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. पुलिस का कहना है कि पीड़ितों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और रिपोर्ट मिलने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात कर निगरानी रखी जा रही है.