ETV Bharat / state

गढ़वा में फंसे बिहार के मतदाता! मंगलवार को वोटिंग की वजह से रोहतास बॉर्डर सील

गढ़वा: बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान 11 नवंबर को है. इसे लेकर एक तरफ बिहार पुलिस चौकस है जबकि बिहार सीमा पर भी झारखंड पुलिस पुरी तरह से अलर्ट है. गढ़वा जिले से भी बिहार की सीमा लगती है, जिसे लेकर गढ़वा पुलिस दिन रात सक्रिय है. रोहतास सीमा से सोन नदी सटती है और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, नाव से इधर उधर आते जाते हैं.

लेकिन गढ़वा में बिहार के 40 से 50 मतदाता फंस गए हैं, क्योंकि बिहार जाने वाली नाव पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है. जिससे गढ़वा में फंसे मतदातओं को वोट नहीं कर पाने का डर सता रहा है. जिसके बाद यहां फंसे लोग, जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं.

गढ़वा में फंसे बिहार के वोटर (Etv bharat)

दरअसल, जिले के कांडी प्रखंड में श्रीनगर इलाका पड़ता है. गढ़वा जिले के चार थाने बिहार सीमा की सोन नदी से लगते हैं. बिहार में 11 नवंबर को मतदान होना है, इसे लेकर इंटर स्टेट मीटिंग के दौरान यह चर्चा हुई थी कि दोनों राज्य, चुनाव के 72 घंटे पहले अपनी अपनी सीमाएं को सील करेंगे. इसी के तहत 9 नवंबर को शाम 6 बजे से लेकर 11 नवंबर को शाम 5 बजे तक दोनों राज्यों की सीमा सील कर दी गई.