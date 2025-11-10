गढ़वा में फंसे बिहार के मतदाता! मंगलवार को वोटिंग की वजह से रोहतास बॉर्डर सील
मतदान की वजह से बिहार-झारखंड सीमा को बंद कर दिया गया है. जिसकी वजह से बिहार के कुछ मतदाता गढ़वा में फंस गए हैं.
Published : November 10, 2025 at 4:22 PM IST
गढ़वा: बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान 11 नवंबर को है. इसे लेकर एक तरफ बिहार पुलिस चौकस है जबकि बिहार सीमा पर भी झारखंड पुलिस पुरी तरह से अलर्ट है. गढ़वा जिले से भी बिहार की सीमा लगती है, जिसे लेकर गढ़वा पुलिस दिन रात सक्रिय है. रोहतास सीमा से सोन नदी सटती है और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, नाव से इधर उधर आते जाते हैं.
लेकिन गढ़वा में बिहार के 40 से 50 मतदाता फंस गए हैं, क्योंकि बिहार जाने वाली नाव पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है. जिससे गढ़वा में फंसे मतदातओं को वोट नहीं कर पाने का डर सता रहा है. जिसके बाद यहां फंसे लोग, जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं.
दरअसल, जिले के कांडी प्रखंड में श्रीनगर इलाका पड़ता है. गढ़वा जिले के चार थाने बिहार सीमा की सोन नदी से लगते हैं. बिहार में 11 नवंबर को मतदान होना है, इसे लेकर इंटर स्टेट मीटिंग के दौरान यह चर्चा हुई थी कि दोनों राज्य, चुनाव के 72 घंटे पहले अपनी अपनी सीमाएं को सील करेंगे. इसी के तहत 9 नवंबर को शाम 6 बजे से लेकर 11 नवंबर को शाम 5 बजे तक दोनों राज्यों की सीमा सील कर दी गई.
इधर, बिहार के मतदाताओं का कहना है कि कल हमारे यहां मतदान है लेकिन गढ़वा में नाव वगैरह सब बंद है, जिसके चलते हम लोग यहां फंस गए हैं. इधर नाविक ने बताया कि थाना से फोन आया था कि नाव नहीं चलाना है. जिसके बाद नाव चलाना बंद कर दिया है. गढ़वा जिले से बिहार से सटने वाली सभी नदी घाट सीमा पर गढ़वा पुलिस की ओर से सभी थाना क्षेत्र में पुलिस फोर्स, वन विभाग एवं मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है. मजिस्ट्रेट ने बताया कि बिहार में चुनाव मंगलवार को है इसे लेकर नाव बंद है, जिसके चलते बिहार के कुछ लोग फंसे हुए हैं.
बिहार से जितने भी थाना सटते हैं, सभी जगहों पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है. बैरिकेटिंग लगाकर वाहनों को चेक किया जा रहा है: अमन कुमार, एसपी
ये भी पढ़ें- घाटशिला उपचुनाव: कड़ी सुरक्षा के साथ ईवीएम के साथ मतदानकर्मी रवाना, मंगलवार को 300 बूथ पर वोटिंग
बिहार में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर हजारीबाग जिला प्रशासन अलर्ट, शराब दुकान सील, आखिर क्या है कारण
घाटशिला उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत निश्चित, हम सिर्फ मार्जिन बढ़ाने आएं हैं: ढुल्लू महतो