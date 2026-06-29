ETV Bharat / state

उत्तराखंड में खोई सियासी जमीन तलाशने में जुटी UKD, स्थानीय मुद्दों को बनाया हथियार, जानिए कैसे

राज्य सरकार उत्तराखंड के लोगों की भावनाओं और हितों की रक्षा करने में असफल साबित हो रही है, जबकि दूसरे राज्यों के नेता अपने लोगों के समर्थन में खुलकर मैदान में उतर रहे हैं.

इन नेताओं ने सरकार के प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर संबंधित पक्ष को न्याय दिलाने की मांग उठाई. इसी के बाद उत्तराखंड क्रांति दल ने इस मुद्दे को प्रदेश के स्वाभिमान और स्थानीय लोगों के अधिकारों से जोड़ते हुए सरकार को घेरना शुरू कर दिया.

निहंग विवाद से मामला ज्यादा गर्माया: मामला उस समय सुर्खियों में आया जब एक विवाद के दौरान कर्णप्रयाग में सड़क पर खुलेआम तलवारें लहराने और हिंसक झड़प के वीडियो सामने आए. घटना ने कानून व्यवस्था के साथ-साथ बाहरी लोगों की गतिविधियों को लेकर राज्य में चिंता पैदा की. विवाद ने राजनीतिक रंग तब ले लिया जब पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी से जुड़े कुछ नेताओं ने निहंगों के पक्ष में बयान दिए और उनके समर्थन में उत्तराखंड तक पहुंच गए.

फ्रंटफुट पर खेल रही यूकेडी : दरअसल पिछले कुछ महीनों के दौरान उत्तराखंड में ऐसी कई घटनाएं सामने आईं, जिन्होंने प्रदेश में स्थानीयता और बाहरी लोगों के प्रभाव को लेकर नई बहस छेड़ दी. राज्य के भीतर कानून व्यवस्था और बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के व्यवहार को लेकर सवाल उठने लगे. यही वह मौका था, जब उत्तराखंड क्रांति दल ने इन मुद्दों को राजनीतिक रूप से उठाना शुरू किया और खुद को उत्तराखंड के हितों की आवाज के रूप में स्थापित करने की कोशिश तेज कर दी. इस पूरी बहस के केंद्र में पंजाब से आए निहंगों से जुड़ा विवाद भी रहा.

पहली बार ऐसा लग रहा है कि भाजपा इन मुद्दों पर फ्रंटफुट की बजाय डिफेंसिव मोड में है, जबकि क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल स्थानीयता और क्षेत्रवाद के सवाल को लेकर आक्रामक रुख अपनाते हुए राजनीतिक बढ़त लेने की कोशिश में जुट गया है.

पहली बार बदलती दिख रही राजनीति परिस्थितियां: बीते कुछ सालों में उत्तराखंड की राजनीति में हिंदुत्व, धर्मांतरण, समान नागरिक संहिता और सांप्रदायिक मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की मजबूत पकड़ रही है और विपक्षी दल अक्सर इन्हीं मुद्दों पर भाजपा के बनाए राजनीतिक मैदान में खेलते नजर आए हैं, लेकिन अब परिस्थितियां बदलती दिखाई दे रही हैं.

दरअसल आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य में राजनीतिक माहौल तेजी से बदला है. इस बार बात हिन्दू मुस्लिम या साम्प्रदायिकता की नहीं हो रही बल्कि बात हो रही है, उत्तराखंड में आने वाले बाकी राज्यों के हुड़दंगियों की, जिस कारण उत्तराखंड की राजनीति में इस बार कुछ अलग तरह की हलचल दिखाई दे रही है.

देहरादून : उत्तराखंड में हिंदुत्व के मुद्दे पर फ्रंट फुट संभाले भाजपा अब डिफेंसिव मोड में है. बीते नौ साल के कार्यकाल में ये पहला मौका है, जब पार्टी को सियासी शतरंज में मोहरे नहीं मिल रहे हैं. खास बात ये है कि इस दफा राजनीति के मैदान में कांग्रेस नहीं बल्कि UKD (उत्तराखंड क्रांति दल) ने ताबड़तोड़ बैटिंग की है. यहां भाजपा और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल बचकर चल रहे हैं, तो यूकेडी ने स्थानीयता का मुद्दा मिलते ही इसे भुनाना शुरू कर दिया है.

कई और मामलों पर भी सरकार घिरी: विधानसभा चुनावों से ठीक पहले सामने आए अन्य घटनाक्रमों ने भी इस बहस को और हवा दी. हरियाणा से आए पर्यटकों से जुड़े विवाद, पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच हुई झड़पें व देहरादून में एक बार संचालक और पर्यटकों के बीच विवाद के दौरान उत्तराखंड निवासी सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जोशी की गोली लगने से हुई मौत जैसे मामलों ने प्रदेश में स्थानीय लोगों के बीच चिंता और नाराजगी का माहौल पैदा किया.

इन घटनाओं ने कानून व्यवस्था के साथ-साथ बाहरी लोगों के व्यवहार और प्रशासनिक सख्ती को लेकर भी सवाल खड़े किए. उत्तराखंड क्रांति दल ने इन घटनाओं को केवल कानून व्यवस्था का मामला मानने के बजाय इसे उत्तराखंड के लोगों के अधिकारों और सम्मान से जोड़ने की रणनीति अपनाई.

पार्टी के वरिष्ठ नेता शांति प्रसाद भट्ट का कहना है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की स्थिति पहले से ही खराब है और ऐसे समय में जब दूसरे राज्यों के लोग उत्तराखंड में आकर अशांति पैदा कर रहे हैं, तब राज्य सरकार और उसके नेता चुप्पी साधे हुए हैं. जहां दूसरे राज्यों की सरकारें और राजनीतिक दल अपने लोगों के समर्थन में उत्तराखंड तक पहुंच रहे हैं, वहीं प्रदेश सरकार अपने ही लोगों के पक्ष में मजबूती से खड़ी दिखाई नहीं दे रही.

-शांति प्रसाद भट्ट, वरिष्ठ UKD नेता-

बीजेपी का जवाब: दूसरी तरफ भाजपा इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताती है. भाजपा नेताओं का कहना है कि कुछ राजनीतिक दल क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काकर अलगाववादी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका असर राज्य की सामाजिक एकता और विकास पर पड़ सकता है.

भाजपा का तर्क है कि उत्तराखंड हमेशा से देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले लोगों का स्वागत करता रहा है. कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों को क्षेत्रवाद के नजरिए से देखना उचित नहीं है.

-मथुरा दत्त जोशी, बीजेपी नेता-

बीजेपी नेता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी तरह की अराजकता या हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उनका मानना है कि राजनीतिक लाभ के लिए क्षेत्रीय भावनाओं को उभारना राज्य हित में नहीं है.

कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा: वहीं कांग्रेस भी इन मामलों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साध रही है और सरकार की कानून व्यवस्था संभालने की क्षमता पर सवाल उठा रही है. हालांकि कांग्रेस अभी तक स्थानीयता और उत्तराखंड बनाम बाहरी राज्यों के मुद्दे पर खुलकर सामने आती दिखाई नहीं दी है.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राष्ट्रीय दलों के लिए ऐसे संवेदनशील क्षेत्रीय मुद्दों पर स्पष्ट रुख अपनाना आसान नहीं है, क्योंकि उन्हें अन्य राज्यों की राजनीतिक परिस्थितियों और चुनावी समीकरणों का भी ध्यान रखना पड़ता है.

दरअसल आने वाले समय में केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में राष्ट्रीय दलों के लिए क्षेत्रीय भावनाओं और स्थानीयता जैसे मुद्दों पर आक्रामक राजनीति करना जोखिम भरा साबित हो सकता है. यही वजह है कि जहां भाजपा और कांग्रेस अपेक्षाकृत सतर्क दिखाई दे रही हैं. वहीं उत्तराखंड क्रांति दल इस राजनीतिक खाली स्थान को भरने की कोशिश में जुटा हुआ है.

यूकेडी को दिख रहा अवसर: उत्तराखंड आंदोलन की पृष्ठभूमि से निकला उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा से राज्य के संसाधनों, रोजगार और स्थानीय अधिकारों के मुद्दे उठाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में पार्टी का प्रभाव सीमित होता गया था. अब स्थानीयता और बाहरी लोगों से जुड़े मुद्दों ने उसे एक बार फिर राजनीतिक रूप से सक्रिय होने का अवसर दिया है. पार्टी इसी मुद्दे को आधार बनाकर खुद को उत्तराखंड की असली क्षेत्रीय आवाज के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है.

फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि स्थानीयता की यह नई राजनीतिक बिसात आगामी विधानसभा चुनावों में कितना असर डालेगी, लेकिन इतना तय है कि यदि उत्तराखंड क्रांति दल इस मुद्दे को आम जनता के बीच प्रभावी तरीके से पहुंचाने में सफल रही, तो राज्य की राजनीति में नए समीकरण उभर सकते हैं. लंबे समय बाद उत्तराखंड की राजनीति हिंदुत्व और राष्ट्रीय मुद्दों से हटकर स्थानीयता, क्षेत्रीय पहचान और उत्तराखंड के अधिकारों जैसे सवालों के इर्द-गिर्द घूमती दिखाई दे रही है, जो आने वाले चुनावों को दिलचस्प और मुकाबले को और भी रोचक बना सकती है.

पढ़ें---