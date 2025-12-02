ETV Bharat / state

घर के बाहर घूम रहे शख्स को मारी गोली, धनबाद रेफर

गिरिडीह: जिले में गोलीकांड की घटना सामने आई है. मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झगरी में एक मजदूर को गोली मारकर घायल कर दिया गया. घायल मजदूर का नाम मो. खुर्शीद अंसारी है. उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया. घटना मंगलवार शाम की है.

घायल का बयान

खुर्शीद के अनुसार, मंगलवार शाम वह झाड़ू लगाने के बाद टहल रहा था. तभी जाकिर, बबलू सहित तीन लोग आए और उनमें से एक ने अचानक पिस्टल निकालकर उसे गोली मार दी. गोली उसके पेट में लगी और अंदर ही फंस गई.

जानकारी देते संवाददाता अमरनाथ सिन्हा (ETV Bharat)

हमलावर करते हैं नशा

खुर्शीद ने बताया कि जिन लोगों ने उस पर गोली चलाई, वे लोग रोजाना नशा करने पार्क के पास आते हैं. मंगलवार को भी वे वहां आए थे. शुरू में उसने इसे सामान्य समझा, लेकिन अचानक जाकिर ने पिस्तौल निकाली, कॉक किया और गोली चला दी.

“एक व्यक्ति को गोली लगने की घटना हुई है. पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है और सभी बिंदुओं पर बारीकी से पड़ताल हो रही है.” – जीतवाहन उरांव, एसडीपीओ