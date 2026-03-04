ETV Bharat / state

पिता मांगता रहा रहम की भीख, बेरहमी से चाकू घोंपकर कर दी बेटे की हत्या

पाकुड़ : जिले के नगर थाना क्षेत्र के तलवाडांगा गांव में एक पिता अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगता रहा, लेकिन लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी. बेटे की चाकू घोप कर बेरहमी से हत्या कर दी गई. डॉक्टरों के अनुसार, उसे गोली भी मारी गई है. घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया.

दरअसल, तलवाडांगा गांव निवासी 40 वर्षीय देवराज सरकार बुधवार को दिन के लगभग 4 बजे अपने दोस्तों के साथ होली मनाकर अपने घर पहुंचा. उसी समय 8-10 की संख्या में अन्य लोग भी उसके घर पहुंचे. फिर उसे घर के पास पाकर गाली गलौज और मारपीट करने लगे.

मृतक के पिता और सदर अस्पताल उपाधीक्षक का बयान (Etv Bharat)

मारपीट के दौरान अपराधियों ने देवराज सरकार के छाती और पीठ पर चाकू से वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजन उसे आनन-फानन में अस्पताल ले जाने लगे. लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया.

मृतक देवराज के पिता मेघनाथ सरकार ने बताया कि जिस वक्त मेरे बेटे पर मोहल्ले के कुछ लोगों ने हमला किया, वह उस समय वहीं थे. वे उनमे से कई को पहचान रहे हैं. उन्होंने उन सभी से अपने बेटे की जिंदगी की भीख भी मांगी, लेकिन किसी ने रहम नहीं की. उन्होंने आस-पास के कई लोगों से मदद भी मांगी. लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया. मृतक के पिता ने बताया कि उनका बेटे की किसी से न तो झड़प हुई थी और ना ही किसी बात को लेकर कोई विवाद था.