ETV Bharat / state

गिरिडीह में हत्या की गवाही देकर लौट रहे पीड़ित पक्ष और आरोपी में भिड़ंत, मारपीट के बाद दोनों पक्ष पहुंचा थाने

हत्या के आरोपी पर हमला ( Etv Bharat )