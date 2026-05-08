गिरिडीह में हत्या की गवाही देकर लौट रहे पीड़ित पक्ष और आरोपी में भिड़ंत, मारपीट के बाद दोनों पक्ष पहुंचा थाने

गिरिडीह में हत्या की गवाही देकर लौट रहे पीड़ित पक्ष और आरोपी में भिड़ंत, मारपीट के बाद दोनों पक्ष पहुंचा थाने
गिरिडीह में कोर्ट से गवाही देकर लौट रहे हत्या के आरोपी के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की.
Published : May 8, 2026 at 7:29 PM IST
गिरिडीह: एक साल पुराने हत्याकांड में पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष के बीच मारपीट का मामला सामने आया है. मारपीट की घटना में आरोपी पक्ष के पवन कुमार यादव को चोट आई है, जिसके बाद दोनों पक्ष को पचम्बा थाना लाया गया है. जानकारी के मुताबिक, 27 जनवरी 2025 को तिसरी थाना इलाके के सिंघो गांव निवासी विजय यादव का अपहरण करने के बाद गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. 30 जनवरी को विजय की लाश बिहार के सिमुलतल्ला से बरामद हुई थी.
जमानत पर बाहर है हत्या का आरोपी
इस मामले को लेकर पुलिस ने सिंघो गांव निवासी पवन यादव, बाबूचंद यादव, मनोज यादव एवं अरुण को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा था. इस कांड में उपयोग किए गए हथियार, मोबाइल और वाहन को बरामद किया जा चुका है. इस कांड में जेल गए पवन यादव अभी जमानत पर बाहर है.
हत्यारोपी पवन यादव और पीड़ित पक्ष की भिड़ंत
दरअसल, शुक्रवार को इस कांड की तारीख थी. शुक्रवार को गवाह समेत मृतक के परिजन वापस गांव लौट रहे थे. इसी बीच रानीखावा के पास हत्यारोपी पवन यादव और पीड़ित पक्ष की भिड़ंत हो गई. पीड़ित पक्ष के भारी पड़ने पर पवन के साथ मारपीट की गई. मामले की सूचना पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार को मिली तो वे दलबल पहुंचे. दोनों पक्ष को थाना लाया गया. फिलहाल हत्या के आरोपी का इलाज सदर अस्पताल में करवाया जा रहा है.
हत्या के आरोपी पवन ने पीड़ित पक्ष पर लगाया आरोप
वहीं घायल पवन का कहना है कि उसे झूठे मुकदमे में फंसाया गया है. इस मामले में वह जमानत पर है. कोर्ट में तारीख थी, वह हाजिरी देने आया था. हाजिरी देने के बाद वह अपने पिता के साथ वापस घर लौट रहा था. तभी जिस पक्ष ने उसे फंसाया है वह चार पहिया वाहन के साथ हत्या के आरोपी का पीछा करने लगे. पीछा करते हुए उसे रानीखावा के पास रोका गया. उस पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया.
देसी कट्टे से हमला
हत्या के आरोपी ने बताया कि बोलेरो नहीं चढ़ा पाए तो चाकू और बोतल से हमला किया गया. पवन ने देसी कट्टा दिखाने का आरोप भी लगाया है. आरोपी पवन ने बताया कि हमला करने वालों में सिंघो का भोला यादव, सुजीत यादव, बिरेन्द्र यादव, अनिल यादव समेत अन्य है. पवन ने इस घटना को लेकर थाने में कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है.
दूसरे पक्ष की दलील
मारपीट की घटना के बाद पचम्बा थाना में दूसरे पक्ष की तरफ से आवेदन दिया गया है. दूसरे पक्ष की ओर से भोला यादव का कहना है कि एक साल पहले विजय यादव की हत्या कर दी गई थी. इस कांड के अभियुक्त जेल से बाहर जमानत पर हैं. इस कांड के गवाहों को लेकर वह गिरिडीह कोर्ट गया था. यहीं पर सूरज यादव और उसके दोनों बेटे दिलचंद यादव एवं पवन यादव के साथ 8-10 लोग कोर्ट में हम लोगों के इर्द-गिर्द घूमने लगे.
हत्या के आरोपी पवन पर गवाहों को धमकाने का आरोप
दूसरे पक्ष का आरोप है कि हत्या का आरोपी पवन यादव गवाहों को धमकी दे रहा था कि मेरे खिलाफ गवाही दोगे तो विजय की तरह मार डालेंगे. न्यायालय में सुनवाई के बाद हम लोग गाड़ी से घर वापस लौट रहे थे तभी बुढ़वा तालाब के पास हत्या का आरोपी पवन और उसके साथी हमारी गाड़ी को ओवरटेक करने लगे.
हम पर जानलेवा हमला: दूसरा पक्ष
जिसके बाद हम लोग बचते हुए रानीखावा के पास पहुंचे तो एक बाइक हमारी गाड़ी के पास लगा दी गई. फिर गाड़ी से खींचकर हमें मारा गया. सभी लोगों के पास हथियार थे. जब वहां भीड़ जुटी तो हत्या का आरोपी पवन और अन्य हमलावर भाग निकले. दूसरे पक्ष का आरोप है कि ये लोग जब से जेल से निकले तब से गवाहों को धमका रहे हैं.
दोनों पक्ष को थाना लाया गया है. दोनों पक्ष के लोग परियाना के पास लड़ रहे थे. लड़ाई हत्याकांड के मुकदमे को लेकर है. एक पक्ष हत्याकांड का पीड़ित और गवाह है. दूसरा पक्ष हत्याकांड का आरोपी है. मामले की जांच चल रही है: राजीव कुमार, थाना प्रभारी
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