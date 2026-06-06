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शौचालय में सिमटी सोमर की जिंदगी, न आवास योजना का लाभ मिला और न ही राशन-पेंशन

लातेहार: सरकार गरीबों के लिए कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं और योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान के लोगों तक पहुंचाने का दावा करती है, लेकिन लातेहार से सामने आई एक तस्वीर ने इस दावे की पोल खोल दी है. यहां एक बुजुर्ग व्यक्ति टूटे-फूटे शौचालय में रहने को मजबूर हैं. आश्चर्य की बात यह है कि उन्हें आज तक सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है.

दरअसल, लातेहार सदर प्रखंड की इचाक पंचायत अंतर्गत लवरपुर गांव निवासी सोमर भुइयां आज भी अत्यधिक गरीबी में रहने को विवश हैं. गरीबी रेखा के नीचे रहने के बावजूद इन्हें आज तक सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाया. राशन, पेंशन और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी या पूरी तरह वंचित हैं. हालांकि सरकार की नजर में यह भारत के नागरिक हैं और इनका वोटर आईडी कार्ड भी बना हुआ है, लेकिन वोट देने के अलावे इन्हें अन्य किसी भी प्रकार की योजना से नहीं जोड़ा गया है.

समस्या साझा करता पीड़ित सोमर भुइयां और ग्रामीण विपन भुइयां. (वीडियो-ईटीवी भारत)

स्थिति ऐसी है कि वर्तमान समय में यह गांव के ही एक ग्रामीण के पुराने और टूटे-फूटे शौचालय में रहने को विवश हैं. गरीबी और बेबसी की ऐसी तस्वीर शायद ही कहीं देखने को मिले, जहां किसी व्यक्ति के पास सिर छुपाने के लिए घर नहीं, जीवन-यापन का कोई संसाधन नहीं और सरकारी योजनाओं की जानकारी तक नहीं.

हाथ और अंगुलियां हुई बेकार, भोजन पर भी आफत

पीड़ित ग्रामीण सोमर भुइयां बताते हैं कि पहले वह मिट्टी के घर में रहते थे, लेकिन पिछले वर्ष की बारिश में घर ध्वस्त हो गया था. मजबूरी में उन्होंने एक ग्रामीण के बेकार पड़े शौचालय को अपना आशियाना बना लिया. उन्होंने बताया कि एक बीमारी के कारण उनकी अंगुलियां और हाथ काफी कमजोर हो गया. वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि यदि कहीं से कुछ मिल गया तो भोजन हो पाता है, वरना भूखा ही रहना पड़ता है.

हालांकि घर के बाहर एक मिट्टी का चूल्हा भी बना कर रखा है, लेकिन घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है. सोमर बताते हैं कि उन्हें आज तक सरकार की किसी भी योजना का कोई लाभ नहीं मिल पाया. न राशन कार्ड बना, न वृद्धा पेंशन मिलती है और ना ही आवास की सुविधा. गरीबी और लाचारी के कारण उनकी शादी भी नहीं हुई. इस कारण वह पूरी तरह फटेहाली और एकांकी जीवन जी रहे हैं.

सोमर की स्थिति पर ग्रामीण भी दुखी