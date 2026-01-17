ETV Bharat / state

सोमा मुंडा हत्याकांड को लेकर आज झारखंड बंद, खूंटी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 42 दंडाधिकारी तैनात

खूंटी: आदिवासी नेता सह पड़हा राजा सोमा मुंडा की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी और न्याय की मांग को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठनों ने आज एक दिवसीय झारखंड बंद का आह्वान किया है. बंद को लेकर खूंटी जिले में व्यापक असर की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

बंद से पहले देर शाम खूंटी शहर में मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. जुलूस के दौरान बंद को सफल बनाने की अपील की गई और पुलिस-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई. प्रदर्शनकारियों ने सोमा मुंडा हत्याकांड के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी.

झारखंड बंद के मद्देनजर जिला प्रशासन ने खूंटी जिला मुख्यालय समेत सभी प्रखंडों में कुल 42 दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है. एसडीओ कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार खूंटी सदर प्रखंड के हुटार, बिरहू, पिपराटोली, शिम्बुकेल, सेरेंगडीह, बस स्टैंड, उपर चौक, नीचे चौक, तमाड़ मोड़, बगडू चौक, कर्रा रोड, चुकरु मोड़ और चलांगी स्थित श्रद्ध कार्यक्रम स्थल पर दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है.

इसके अलावा मुरहू प्रखंड में नील फैक्ट्री, कुंजला मोड़, डुडरी चौक, मुरहू बाजार, सोयको चौक और बिंदा चौक पर प्रशासनिक निगरानी रहेगी. कर्रा प्रखंड में कर्रा चौक, कसीरा, उडीकेल, कच्चाबारी, कर्रा रेलवे स्टेशन एवं रेलवे फाटक के पास, गोविंदपुर, कैंची मोड़ और लोधमा में दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है.

वहीं तोरपा प्रखंड में तोरपा बाजार (कर्रा मोड़ के पास), हिल चौक, तपकरा बाजार टांड, कमड़ा मोड़, कुमांग मोड़ और दियांकेल तथा रनिया प्रखंड के ब्लॉक चौक और अड़की प्रखंड के अड़की चौक, सिंदरी चौक और सेरेंगहातु चौक पर विशेष नजर रखी जा रही है. इसके अतिरिक्त जिला नियंत्रण कक्ष में भी तीन दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है.