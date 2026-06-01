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गाना के साउंड के विवाद में कत्ल, पलामू में लिया रायपुर का बदला! जानें, पूरा माजरा

पलामूः जिला में चैनपुर थाना क्षेत्र के सेमरा में हुए मुजाहिद अंसारी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. मुजाहिद अंसारी हत्याकांड से जुड़े हुए दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. उनके पास से हत्या में इस्तेमाल होने वाली कई सामग्री को बरामद किया है.

दरअसल, मुजाहिद अंसारी 27 मई से लापता था. 30 मई को मुजाहिद का शव सेमरा के बनपहाड़ी से बरामद हुआ. मुजाहिद अंसारी की पत्थर से कूचकर हत्या की गई थी और शव को जलाने की भी कोशिश हुई थी.

पुलिस ने मुजाहिद अंसारी हत्याकांड के आरोप में चैनपुर थाना क्षेत्र के सेमरा के रहने वाले अमित कुमार एवं तस्लीम अंसारी को गिरफ्तार किया है. तस्लीम अंसारी और मुजाहिद अंसारी रायपुर में एक साथ कूलर बनाने का काम किया करते थे. रायपुर में ही तस्लीम अंसारी तेज साउंड बजा रहा था जिसका विरोध मुजाहिद ने किया था. बाद में मुजाहिद ने तस्लीम अंसारी को कैंची से मारकर जख्मी कर दिया था. इसी घटना का बदला लेने के लिए तस्लीम अंसारी ने योजना बनाया था और अमित कुमार के साथ घटना को अंजाम दिया था. घटना के दिन मुजाहिद अंसारी को बुलाया गया था और आधे घंटे के अंदर उसकी हत्या कर दी गई थी.