गाना के साउंड के विवाद में कत्ल, पलामू में लिया रायपुर का बदला! जानें, पूरा माजरा
पलामू पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा करते हुए दो आरोपी को गिरफ्तार किया है.
Published : June 1, 2026 at 7:31 PM IST
पलामूः जिला में चैनपुर थाना क्षेत्र के सेमरा में हुए मुजाहिद अंसारी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. मुजाहिद अंसारी हत्याकांड से जुड़े हुए दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. उनके पास से हत्या में इस्तेमाल होने वाली कई सामग्री को बरामद किया है.
दरअसल, मुजाहिद अंसारी 27 मई से लापता था. 30 मई को मुजाहिद का शव सेमरा के बनपहाड़ी से बरामद हुआ. मुजाहिद अंसारी की पत्थर से कूचकर हत्या की गई थी और शव को जलाने की भी कोशिश हुई थी.
पुलिस ने मुजाहिद अंसारी हत्याकांड के आरोप में चैनपुर थाना क्षेत्र के सेमरा के रहने वाले अमित कुमार एवं तस्लीम अंसारी को गिरफ्तार किया है. तस्लीम अंसारी और मुजाहिद अंसारी रायपुर में एक साथ कूलर बनाने का काम किया करते थे. रायपुर में ही तस्लीम अंसारी तेज साउंड बजा रहा था जिसका विरोध मुजाहिद ने किया था. बाद में मुजाहिद ने तस्लीम अंसारी को कैंची से मारकर जख्मी कर दिया था. इसी घटना का बदला लेने के लिए तस्लीम अंसारी ने योजना बनाया था और अमित कुमार के साथ घटना को अंजाम दिया था. घटना के दिन मुजाहिद अंसारी को बुलाया गया था और आधे घंटे के अंदर उसकी हत्या कर दी गई थी.
पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि आपसी रंजिश ने मुजाहिद अंसारी की हत्या की गई थी. पुलिस ने पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए उद्वेदन किया है. डीएसपी राजेश यादव चैनपुर थाना प्रभारी लाल जी के नेतृत्व में पुलिस ने बेहतर काम किया है. पुलिस की छापेमारी में सब इंस्पेक्टर बाबूलाल दुबे छात्रधारी कुमार समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल रहे.
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