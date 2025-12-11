ETV Bharat / state

गजब..! बिहार में अब तो मजिस्ट्रेट बनकर परीक्षा केंद्र पहुंच रहे हैं सॉल्वर गैंग के लोग

''स्थानीय प्रशासन के मुस्तैदी के कारण पूरे जालसाजी का खुलासा हो गया. पुलिस ने अशोक कुमार सिंह के अलावा अभ्यर्थी विकास कुमार, क्वेश्चन सॉल्वर संतोष कुमार तथा स्कॉर्पियो के चालक ललित कुमार को गिरफ्तार कर लिया.'' - अतुलेश झा, एएसपी, डेहरी

एक दिन पहले की रेकी : इस संबंध में डेहरी के A.S.P. अतुलेश झा ने बताया कि अशोक कुमार सिंह खुद को पटना सचिवालय से जुड़े वरीय कोषागार पदाधिकारी बताते हुए परीक्षा केंद्र पर पहुंचा था. उसके पास नकली आईडी कार्ड भी था. परीक्षा के एक दिन पहले भी उसने केंद्र पर जाकर रेकी की थी.

नकली मजिस्ट्रेट बनकर पहुंचे परीक्षा केंद्र : केंद्रीय चयन परिषद के बिहार पुलिस में चालक की भर्ती परीक्षा में नकली मजिस्ट्रेट बनकर परीक्षा केंद्र के अंदर जांच करने वाले क्वेश्चन सॉल्वर गैंग का रोहतास पुलिस ने पर्दाफाश किया है. नकली मजिस्ट्रेट बनकर पहुंचे अशोक कुमार सिंह नामक शख्स को उसके तीन अन्य सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की मानें तो इन लोगों के पास से चार मोबाइल सेट भी बरामद हुए हैं.

रोहतास : बिहार में अलग-अलग तरीके से सॉल्वर गैंग काम करने का तरीका ढूंढ रहे हैं. अब तो वह नकली मजिस्ट्रेट बनकर परीक्षा केंद्र पहुंच रहे हैं. कुछ ऐसा ही मामला रोहतास जिला से सामने आया है.

क्या है पूरा मामला? : बिहार पुलिस के चालक के लिए कल भर्ती का लिखित परीक्षा आयोजन किया गया था. डेहरी के D.A.V. स्कूल कटार में आयोजित परीक्षा केंद्र में एक व्यक्ति खुद को पटना सचिवालय से जुड़े वरीय कोषागार पदाधिकारी बताते हुए परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचा. इस दौरान वह काफी देर तक परीक्षा कक्ष के अंदर घूमता रहा, बाद में एक चिन्हित अभ्यर्थी के पास पहुंचा तथा उसे अपने साथ लेकर कक्ष के बाहर चला गया.

शक पर दबोचा गया : एएसपी अतुलेश झा ने बताया कि वह जिस स्कॉर्पियो गाड़ी से आया था. उस गाड़ी में पहले से ही दो अन्य लोग पूरी तैयारी के साथ बैठे थे. पुलिस के मुताबिक विकास कुमार नामक एक अभ्यर्थी को वह अपने साथ उस गाड़ी में ले गया और उसके उत्तर पुस्तिका पर O.M.R. को भरकर पुण: उसे अपने कक्ष में भेज दिया. जिसके बाद वहां उपस्थित पुलिस के अधिकारी एवं सुपरवाइजर तथा मजिस्ट्रेट को कुछ शक हुआ. इसके बाद इन लोगों ने जब पूछताछ की गई तो पूरा मामला उजागर हो गया.

कोचिंग में शिक्षक : मौके पर इंद्रपुरी थाना की पुलिस भी पहुंच गई और नकली मजिस्ट्रेट बन कर परीक्षा केंद्र पर जांच के लिए पहुंचे अशोक कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया. वह पटना के महेंद्रु घाट में एक कोचिंग में शिक्षक बताया जाता है. साथ ही विकास कुमार नामक उस अभ्यर्थी को भी गिरफ्तार कर लिया गया जो जहानाबाद के घोसी का रहने वाला है. वहीं स्कॉर्पियो में पहले से मौजूद संतोष कुमार नामक एक क्वेश्चन सॉल्वर एक्सपर्ट को भी पकड़ा गया. साथ ही स्कॉर्पियो के चालक ललित कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया.

ये भी पढ़ें :-

बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में किंगपिन समेत 15 गिरफ्तार, शेखपुरा में बड़े सॉल्वर गैंग का खुलासा

सिपाही भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गिरोह का भंडाफोड़, नालंदा से तीन गिरफ्तार