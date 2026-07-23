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अब आश्वासन से नहीं समाधान से ही निकलेगा हल ,आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों का भविष्य असुरक्षित होने का आरोप

बिलासपुर में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है.

Protest by health workers
हेल्थ वर्कर्स का प्रदर्शन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 23, 2026 at 11:58 AM IST

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बिलासपुर : छत्तीसगढ़ में 7 साल से लंबित मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया. स्वास्थ्य कर्मचारी संघ निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन करते हुए कहा कि अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है,लेकिन समाधान नहीं निकला.

33 जिलों में हुआ प्रदर्शन

आपको बता दें कि पिछले सात साल से अपनी लंबित मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने एक बार फिर सरकार का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर खींचा है. प्रदेश के सभी 33 जिलों में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जिलाधीशों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर लंबित मांगों पर जल्द निर्णय लेने की मांग की.

अब आश्वासन से नहीं समाधान से ही निकलेगा हल (Etv Bharat)

पुनरीक्षित वेतनमान, पदोन्नति, समयमान वेतनमान, जोखिम भत्ता, आवास सुविधा, संविदा कर्मचारियों के लिए समान कार्य-समान वेतन और रिक्त पदों पर भर्ती जैसी मांगें वर्षों से लंबित हैं. 2023 के आंदोलन के दौरान मिले आश्वासन के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है - विकास शुक्ला,जिलाध्यक्ष,प्रदेश कर्मचारी संघ

कर्मचारियों को भविष्य की चिंता

संघ ने स्वास्थ्य विभाग में निजीकरण, ठेका प्रथा ,आउटसोर्सिंग का भी विरोध करते हुए कहा कि इससे कर्मचारियों का भविष्य असुरक्षित होगा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है. साथ ही प्रदेश में स्वास्थ्य आयोग के गठन, हेल्थ सेक्टर में अनिवार्य पंजीयन व्यवस्था और रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती की मांग भी उठाई गई. कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा.

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