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घर-घर कचरा संग्रहण से वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट तक पूरी प्रक्रिया होगी मैकेनाइज्ड. झालाना में ट्रांसफर स्टेशन शुरू

झालाना स्थित मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन ( ETV Bharat Jaipur )