बस्तर जिले के 21 ग्राम पंचायतों को मिली स्वच्छता से जुड़ी ट्रेनिंग, बताया गया ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम
ठोस अपशिष्ट नियमों का पालन करेगी ग्राम पंचायतें, जगदलपुर में सरपंच, उपसरपंच, सचिव और स्वच्छताग्राहियों को दी गई ट्रेनिंग
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 6, 2026 at 5:20 PM IST
जगदलपुर: बस्तर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को एक नई दिशा देने और पर्यावरण संरक्षण को सुदृढ़ बनाने के लिए नई पहल की गई है. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जिला पंचायत बस्तर की ओर से एक दिवसीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में चयनित 21 ग्राम पंचायतों के सरपंच, उपसरपंच, सचिव और स्वच्छताग्राहियों ने शिरकत की.
भूमिका, दायित्व और नियमों को बताया गया
गुरुवार को जिला पंचायत सभागार में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई. इसमें प्रमुख प्रावधानों, पंचायतों की भूमिका व दायित्वों के अलावा सूखा-गीला कचरा जैसे कई चीजों की जानकारी दी गई.
आज बस्तर के प्रमुख चयनित 21 ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव, उपसरपंच व स्वच्छता से जुड़े लोगो को प्रशिक्षण दिया गया. इसमें सूखा-गीला कचरा के अलावा हानिकारक और सैनिटरी जैसे चार प्रकार के कचरे के सही पृथक्करण की विस्तार से जानकारी दी गई है. - मधुरिमा महेंद्र गिरी, राज्य सलाहकार
कचरों के निपटान की जानकारी
कचरों को कैसे जमा करना है और उसे कैसे वैज्ञानिक तरीके से निपटारा करना होता है. इस दौरान आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए भी जानकारी दी गई. जिला सलाहकार दिलीप गोस्वामी ने बताया कि जिले में चयनित 21 ग्राम पंचायतें ऐसे पंचायत हैं जहां पहले स्वच्छता को लेकर बेहतर कार्य किया है. जिसमें SWM, वेस्ट मैनेजमेंट, सामुदायिक शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय की उपयोगिता, शेग्रिगेशन शेड, घर-घर से कचरा संग्रहण जैसे कार्य हैं.
इसमें NGT पंचायत, पर्यटन क्षेत्र में मौजूद पंचायत शामिल हैं. इन पंचायतों में स्वच्छता को लेकर ब्लॉक और जिले की टीम लगातार मॉनिटरिंग करेगी.-दिलीप गोस्वामी, जिला सलाहकार
पहले चरण में 21 और दूसरे चरण में 41 ग्राम पंचायतों का चयन करके नियम की जानकारी दी जाएगी. आगामी 2029 तक सभी ग्राम पंचायतों को पूरी जानकारी देने के साथ ही नियमों का पालन करवाया जाएगा.