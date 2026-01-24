ETV Bharat / state

डोडा हादसे में शहीद जवानों को नम आंखों से सलामी, रांची पहुंचते ही भावुक हुआ माहौल

डोडा हादसे में शहीद हुए जवानों का पार्थिव शरीर रांची लाया गया. जहां वित्त मंत्री ने शहीद जवानों श्रद्धांजलि दी.

soldiers-mortal-remains-martyred-in-doda-accident-reach-ranchi
शहीद जवानों को नमन करते वित्त मंत्री (Etv Bharat)
Published : January 24, 2026 at 7:48 AM IST

रांची: जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में शहीद हुए सेना के जवानों के पार्थिव शरीर शुक्रवार देर रात रांची लाए गए. जैसे ही शहीदों के पार्थिव शरीर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचा, पूरा माहौल गमगीन हो गया. सेना के जवानों, प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने शहीदों को नम आंखों से अंतिम सलामी दी.

राधा कृष्ण किशोर ने किए श्रद्धासुमन अर्पित

एयरपोर्ट पर राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने शहीद जवानों के पार्थिव शरीर पर श्रद्धासुमन अर्पित किए. इस दौरान सेना के वरिष्ठ अधिकारी, जिला प्रशासन और पुलिस के वरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे. वित्त मंत्री ने कहा कि देश की रक्षा में दिया गया शहीदों का सर्वोच्च बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता. राज्य सरकार शहीद परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी.

बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचा शहीद जवानों का पार्थिव शरीर (Etv Bharat)

जम्मू कश्मीर में खाई में गिरी थी गाड़ी

बता दें कि 22 जनवरी को जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में सेना का एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया था. इस हादसे में कुल 10 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 11 जवान गंभीर रूप से घायल हुए थे. सभी जवान ऑपरेशनल ड्यूटी पर तैनाती के लिए जा रहे थे.

शहीद जवानों में रांची के तिरिल निवासी अजय लकड़ा और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के झालदा थाना क्षेत्र अंतर्गत पुंडा गांव निवासी 24 वर्षीय प्रद्युम्न लोहारा शामिल हैं. खराब मौसम के कारण विमान के विलंब से उड़ान भरने के चलते पार्थिव शरीर देर रात रांची पहुंचे. प्रशासन के अनुसार, शनिवार सुबह शहीद जवान प्रद्युम्न लोहारा के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव झालदा, पुरुलिया ले जाया जाएगा. जबकि अजय लकड़ा का अंतिम संस्कार रांची में पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा.

शहीदों के सम्मान में रांची एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए पूरा परिसर भारत माता की जय और शहीद अमर रहें के नारों से गूंज उठा. पूरा राज्य अपने वीर सपूतों के बलिदान पर गर्व और शोक के भाव में एकजुट नजर आया.

