ETV Bharat / state

दंतेवाड़ा में माओवादियों का लगाया आईईडी जवानों ने किया डिफ्यूज, बड़ा खतरा टला

इसी क्रम में IB एवं RAR से प्राप्त खुफिया सूचना के आधार पर थाना बारसूर, जिला दंतेवाड़ा अंतर्गत ग्राम कुरसिंगबहार के समीप वन क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए विस्फोटक डंप की जानकारी जवानों को मिली. सूचना मिलते ही एक संयुक्त सर्च ऑपरेशन संचालित किया गया. यह अभियान विवेक कुमार सिंह, द्वितीय कमान अधिकारी (2i/c) के नेतृत्व में Quick Action Team, 111 बटालियन सीआरपीएफ, निरीक्षक धीरेंद्र के नेतृत्व में मुख्यालय Quick Action Team, 195 बटालियन सीआरपीएफ और सिविल पुलिस, थाना बारसूर के संयुक्त दल द्वारा चलाया गया. सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने अत्यंत सतर्कता और सूझबूझ के साथ पूरे क्षेत्र की सघन तलाशी ली.

दंतेवाड़ा: दक्षिण बस्तर में नक्सल विरोधी अभियानों के तहत सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है. पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा गौरव राय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर.के. बर्मन के दिशा निर्देश में जिले में लगातार नक्सल गश्त और सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है.

बड़ा खतरा टला (ETV Bharat)

बीडीएस टीम ने किया बमों को डिफ्यूज

तलाशी अभियान के दौरान नक्सलियों द्वारा प्लांट की गई भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई. बरामद सामग्री में 3 पाइप बम, जिनमें प्रत्येक का वजन लगभग 10 किलोग्राम था, 1 प्रेशर कुकर IED जिसका वजन लगभग 5 किलोग्राम था. 4 खाली प्रेशर कुकर भी मौके से मिला जिसमें बम बनाने की तैयारी थी. प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि इन विस्फोटकों का उपयोग सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने और आम नागरिकों को भयभीत करने के उद्देश्य से किया जाना था.

बरामद विस्फोटक सामग्री को मौके पर ही बुलाए गए BDS (बम डिस्पोजल स्क्वाड) की टीम द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार सुरक्षित रूप से निष्क्रिय किया गया. समय रहते विस्फोटकों को निष्क्रिय किए जाने से सुरक्षा बलों एवं स्थानीय ग्रामीणों को होने वाली संभावित जान-माल की क्षति को टाल दिया गया.

बड़ा खतरा समय रहते टला

यह सफल कार्रवाई खुफिया सूचना एजेंसियों, सीआरपीएफ की विभिन्न इकाइयों एवं स्थानीय पुलिस के बीच बेहतर समन्वय, त्वरित कार्रवाई और पेशेवर दक्षता को दर्शाती है. सुरक्षा बलों की इस उपलब्धि से क्षेत्र में नक्सलियों के मंसूबों को करारा झटका लगा है. पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में शांति, सुरक्षा और विकास को बाधित करने वाले नक्सली तत्वों के खिलाफ अभियान आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगी.