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जयपुर में 15 मार्च को होगा ‘सोल्जराथॉन 2026’, दिखेगा फिटनेस और देशभक्ति का अनोखा संगम

15 मार्च को जयपुर के गांडीव स्टेडियम में फिटनेस और देशभक्ति का उत्सव मनाया जाएगा.

गूंजेगा देशभक्ति का जज्बा
गूंजेगा देशभक्ति का जज्बा (Photo source - SOLDIERATHON organisers)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 14, 2026 at 8:54 AM IST

3 Min Read
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जयपुर : राजधानी जयपुर में 15 मार्च 2026 को पहली बार जयपुर सोल्जराथॉन 2026 का आयोजन किया जाएगा. यह विशेष आयोजन गांडीव स्टेडियम में आयोजित होगा, जहां हजारों धावक, फिटनेस प्रेमी और आम नागरिक भारत की सशस्त्र सेनाओं के साहस और बलिदान को सम्मान देने के लिए एक साथ दौड़ेंगे. इस कार्यक्रम का मकसद फिटनेस को बढ़ावा देने के साथ-साथ देश के सैनिकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करना है. इस संबंध में जनसंपर्क अधिकारी (रक्षा) लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन ने बताया कि यह आयोजन लोगों को अपने सैनिकों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक प्रेरणादायक अवसर प्रदान करेगा.

इस आयोजन में कई विशिष्ट अतिथि भी शामिल होंगे. कार्यक्रम में मिजोरम के राज्यपाल वी. के. सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे. उनके साथ लेफ्टिनेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत और अशोक पाटनी भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे. इन गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति इस आयोजन को विशेष महत्व प्रदान करेगी.

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सैनिकों को समर्पित राष्ट्रीय श्रद्धांजलि दौड़ : सोल्जराथॉन को एक राष्ट्रीय श्रद्धांजलि दौड़ के रूप में परिकल्पित किया गया है. इस आयोजन के माध्यम से समाज में स्वस्थ और सक्रिय जीवनशैली अपनाने का संदेश भी दिया जाएगा. आयोजकों के अनुसार जयपुर में पहली बार होने वाला यह कार्यक्रम विभिन्न आयु वर्ग के धावकों, फिटनेस समूहों, कॉरपोरेट संस्थानों और युवा स्वयंसेवकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी का गवाह बनेगा.

सोल्जराथॉन में विभिन्न दूरी की दौड़ प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी ताकि सभी आयु वर्ग के लोग इसमें भाग ले सकें. इनमें हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की दौड़ शामिल होगी. रनिंग समुदाय के अनुभवी एंबेसडर और पेसर पूरे आयोजन के दौरान धावकों का मार्गदर्शन करेंगे और उन्हें निर्धारित गति बनाए रखने में सहायता देंगे.

जयपुर मिलिट्री स्टेशन में मिलेगा दौड़ने का मौका : इस आयोजन की सबसे खास बात यह है कि यह दौड़ जयपुर मिलट्री स्टेशन के भीतर आयोजित की जाएगी. यह एक अत्यंत सुरक्षित सैन्य क्षेत्र है, जहां आमतौर पर नागरिकों का प्रवेश सीमित रहता है. ऐसे में प्रतिभागियों को सैन्य परिसर के अंदर दौड़ने और भारतीय सशस्त्र सेनाओं के अनुशासन, गौरव और सुव्यवस्थित वातावरण को करीब से देखने का दुर्लभ अवसर मिलेगा. आयोजकों का कहना है कि इस पहल के माध्यम से समाज में फिटनेस, देशभक्ति और सामुदायिक भावना को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है.

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फिटनेस और देशभक्ति का उत्सव : जयपुर सोल्जराथॉन 2026 का पहला संस्करण केवल एक खेल आयोजन नहीं, बल्कि देश के वीर सैनिकों को सम्मान देने का एक अनोखा मंच भी होगा. आयोजकों के अनुसार यह कार्यक्रम लोगों को एक साथ जोड़ने, फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाने और देशभक्ति की भावना को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

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