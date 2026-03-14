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जयपुर में 15 मार्च को होगा ‘सोल्जराथॉन 2026’, दिखेगा फिटनेस और देशभक्ति का अनोखा संगम

गूंजेगा देशभक्ति का जज्बा ( Photo source - SOLDIERATHON organisers )

जयपुर : राजधानी जयपुर में 15 मार्च 2026 को पहली बार जयपुर सोल्जराथॉन 2026 का आयोजन किया जाएगा. यह विशेष आयोजन गांडीव स्टेडियम में आयोजित होगा, जहां हजारों धावक, फिटनेस प्रेमी और आम नागरिक भारत की सशस्त्र सेनाओं के साहस और बलिदान को सम्मान देने के लिए एक साथ दौड़ेंगे. इस कार्यक्रम का मकसद फिटनेस को बढ़ावा देने के साथ-साथ देश के सैनिकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करना है. इस संबंध में जनसंपर्क अधिकारी (रक्षा) लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन ने बताया कि यह आयोजन लोगों को अपने सैनिकों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक प्रेरणादायक अवसर प्रदान करेगा. इस आयोजन में कई विशिष्ट अतिथि भी शामिल होंगे. कार्यक्रम में मिजोरम के राज्यपाल वी. के. सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे. उनके साथ लेफ्टिनेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत और अशोक पाटनी भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे. इन गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति इस आयोजन को विशेष महत्व प्रदान करेगी. इसे भी पढ़ें: उदयपुर में रंगोथोन 7.0 साइकिल मैराथन संपन्न, फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश सैनिकों को समर्पित राष्ट्रीय श्रद्धांजलि दौड़ : सोल्जराथॉन को एक राष्ट्रीय श्रद्धांजलि दौड़ के रूप में परिकल्पित किया गया है. इस आयोजन के माध्यम से समाज में स्वस्थ और सक्रिय जीवनशैली अपनाने का संदेश भी दिया जाएगा. आयोजकों के अनुसार जयपुर में पहली बार होने वाला यह कार्यक्रम विभिन्न आयु वर्ग के धावकों, फिटनेस समूहों, कॉरपोरेट संस्थानों और युवा स्वयंसेवकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी का गवाह बनेगा.