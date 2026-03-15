जयपुर सोल्जराथॉन 2026: फिटनेस और देशभक्ति के उत्सव में दौड़ी राजधानी, मिजोरम के गवर्नर वीके सिंह ने दिखाई हरी झंडी
अब हर साल फरवरी के तीसरे रविवार को होगी जयपुर सोल्जराथॉन.
Published : March 15, 2026 at 10:12 AM IST
जयपुर: भारत की सशस्त्र सेनाओं के साहस और बलिदान को नमन करने और युद्ध में घायल सैनिकों के सहयोग के लिए रविवार को जयपुर में पहली जयपुर सोल्जराथॉन का आयोजन हुआ. इसमें सेना के जवानों और उनके परिजनों के साथ जयपुर के लोगों ने उत्साह के साथ भागीदारी निभाई. जयपुर सोल्जराथॉन 2026 का पहला संस्करण जयपुर छावनी के गांडीव स्टेडियम में हुआ. इसमें धावक, फिटनेस प्रेमी और आम नागरिक भारत की सशस्त्र सेनाओं के साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए इकठ्ठा हुए. मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह, आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मंजिंदर सिंह, भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिम कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत और वंडर सीमेंट के चेयरमैन अशोक पाटनी ने फ्लैग ऑफ किया.
शहीदों का सम्मान, घायलों की मदद का लक्ष्य: सोल्जराथॉन के फाउंडर मेजर (रिटायर्ड) सुरेंद्र पूनिया ने बताया कि राष्ट्रीय श्रद्धांजलि दौड़ के रूप में सोल्जराथॉन का उद्देश्य सैनिकों का सम्मान करना और लोगों को स्वस्थ व सक्रिय जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है. यह इस तरह का जयपुर में पहला आयोजन है. इसमें विभिन्न आयु वर्ग के धावकों, फिटनेस समुदायों, कॉरपोरेट्स और युवा स्वयंसेवकों की उत्साहपूर्ण रही. भारत के वे सैनिक जो देश के लिए लड़ते हुए शहीद हुए उनके सम्मान में और कई जवानों ने लड़ाई में अपने हाथ-पैर गंवा दिए. उनका सहयोग करने के लिए यह मुहिम शुरू की गई.
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पूर्व राष्ट्रपति कलाम रहे पहले पेट्रोन: सोल्जराथॉन सैनिकों के सम्मान में दौड़ है. पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम इसके पहले पेट्रोन रहे. अभी राज्यपाल और पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह इसके पेट्रोन हैं. इस मुहिम का मकसद पूरे देश में आमजन को सेना और सैनिकों के करीब लाना है. फौजी और आम लोग इसी देश के नागरिक हैं. आमजन को भी यह आभास हो कि सैनिक कितने अनुशासन और समर्पण के साथ देश की रक्षा के लिए मुस्तैद रहते हैं और लड़ते हैं. वे अपने प्राणों और परिवार की परवाह किए बिना अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर देते हैं. कई जवान युद्ध में अपने हाथ-पैर गंवा देते हैं या पैरालाइसिस का शिकार हो जाते हैं. उनके साथ आम लोगों को जोड़ने की यह मुहिम है.
घायल सैनिकों की मदद के लिए जुटाए 25 लाख : उन्होंने बताया यह सोल्जराथॉन का 16वां संस्करण है. देश के अलग-अलग इलाकों में आयोजन हुआ. जयपुर में यह पहला आयोजन है. अब हर साल फरवरी के तीसरे रविवार यह दौड़ जयपुर मिलिट्री स्टेशन में होगी. आज की दौड़ से घायल सैनिकों के सहयोग के लिए 25 लाख रुपए जुटाए गए हैं. 21 किलोमीटर, दस किलोमीटर, पांच किलोमीटर और तीन किलोमीटर की कैटेगरी में इस दौड़ हुई. इनमें 21 और दस किलोमीटर की दौड़ टाइम्ड रन है. इनके विजेताओं को पुरस्कार दिया गया.
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