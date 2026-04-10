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छुट्टी पर घर आए आर्मी जवान की सड़क हादसे में मौत, ओवरलोडेड ट्रक ने रौंदा

छुट्टी पर घर आए आर्मी जवान की मौत : अशोक कुमार सिंह 18 अप्रैल को ड्यूटी पर जाने वाले थे लेकिन उससे पहले संग्रामपुर इलाके में मोतिहारी आने के दौरान सड़क किनारे ट्रक ने उनको टक्कर मार दी. स्थानीय लोगों के मुताबिक, तेज रफ्तार लकड़ी लदा एक ट्रक अचानक उनकी ओर बढ़ा और उन्हें ठोकर मार दिया. ट्रक की चपेट में आने से अशोक को गंभीर चोटें आईं और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मोतिहारी : बिहार के मोतिहारी में छुट्टी पर घर आए आर्मी के जवान की हादसे में मौत हो गई. आर्मी के जवान अशोक कुमार सिंह लकड़ी लदे ट्रक की चपेट आ गए जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई. अशोक कुमार की तीन साल की बेटी और उनका पूरा परिवार है. हादसे से मौत की सूचना मिलते ही पूरा इलाका शोक में डूब गया.

एक बच्ची के पिता थे अशोक सिंह : ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस टीमें छापेमारी कर रही हैं. प्रारंभिक जांच में ट्रक की स्पीड और लकड़ी के भारी लोड को हादसे का मुख्य कारण बताया जा रहा है. इधर, परिवार में एक सदस्य की मौत पर कोहराम मच गया. परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है. मृतक जवाब की तीन साल की एक बच्ची है जो ये नहीं जान रही कि उसका पिता अब दुनिया में नहीं है.

ड्यूटी जॉइन करने वाले थे अशोक : 7-8 दिन बाद अशोक ड्यूटी जॉइन करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन यह हादसा सब कुछ छीन ले गया. पड़ोसियों का कहना है कि अशोक हमेशा इलाके के युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित करते थे. उनकी मौत से पूरा गांव स्तब्ध है. अनमोल कुमारी अब अनाथ हो गई है, जो पिता की गोद में खेलने को तरस रही है. आर्मी के जवान मोतिहारी के संग्रामपुर मठिया वार्ड नंबर 15 के निवासी थे.

मोतिहारी में आर्मी जवान की मौत (ETV Bharat)

बहादुरी के लिए जाने जाते थे अशोक : हादसे में मृत अशोक के परिवार में उनकी पत्नी और 3 साल की बेटी अनमोल कुमारी ही बची हैं. दो भाइयों में सबसे बड़े अशोक आर्मी में अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे. छुट्टी पर घर लौटे अशोक सिंह अपने परिवार के साथ समय बिताने को लेकर बेहद उत्साहित थे. उससे पहले वह आर्मी की ड्यूटी ज्वाइन करते उनके परिवार की पूरी दुनिया उजड़ गई.

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