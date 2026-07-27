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₹27 लाख की लागत से पहाड़ी शैली में बनेगा शहीद मनोज राणा स्मृति द्वार, 13वीं पुण्यतिथि पर मंत्री ने किया शिलान्यास

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के राजपुर में अमर शहीद राइफलमैन मनोज राणा की स्मृति में 27 लाख रुपए की लागत से पहाड़ी शैली का शहीद स्मृति द्वार बनाया जाएगा. सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उनकी 13वीं पुण्यतिथि पर इसका शिलान्यास करते हुए शहीदों के सम्मान और सैनिक कल्याण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई.

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों से लोहा लेते हुए 2013 में मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीद राइफलमैन मनोज राणा की 13वीं पुण्यतिथि पर सोमवार को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई. इस मौके पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने राजपुर स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की और उनकी स्मृति में 27 लाख रुपए की लागत से बनने वाले शहीद स्मृति द्वार का शिलान्यास किया. यह द्वार मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के माध्यम से पहाड़ी शैली में तैयार किया जाएगा.

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि, शहीद मनोज राणा का बलिदान देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा. उन्होंने कहा कि, उत्तराखंड की वीरभूमि ने देश को अनेक जांबाज सैनिक दिए हैं और राज्य के सैनिकों ने हर चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च योगदान दिया है. ऐसे वीर सपूतों की स्मृतियों को सहेजना और आने वाली पीढ़ियों तक उनके त्याग और बलिदान की गाथा पहुंचाना समाज और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है.