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₹27 लाख की लागत से पहाड़ी शैली में बनेगा शहीद मनोज राणा स्मृति द्वार, 13वीं पुण्यतिथि पर मंत्री ने किया शिलान्यास

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने 27 लाख रुपए की लागत से पहाड़ी शैली में बनने वाले शहीद मनोज राणा स्मृति द्वार का शिलान्यास किया.

Martyr Rifleman Manoj Rana
₹27 लाख की लागत से पहाड़ी शैली में बनेगा शहीद मनोज राणा स्मृति द्वार, (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 27, 2026 at 4:50 PM IST

3 Min Read
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देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के राजपुर में अमर शहीद राइफलमैन मनोज राणा की स्मृति में 27 लाख रुपए की लागत से पहाड़ी शैली का शहीद स्मृति द्वार बनाया जाएगा. सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उनकी 13वीं पुण्यतिथि पर इसका शिलान्यास करते हुए शहीदों के सम्मान और सैनिक कल्याण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई.

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों से लोहा लेते हुए 2013 में मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीद राइफलमैन मनोज राणा की 13वीं पुण्यतिथि पर सोमवार को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई. इस मौके पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने राजपुर स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की और उनकी स्मृति में 27 लाख रुपए की लागत से बनने वाले शहीद स्मृति द्वार का शिलान्यास किया. यह द्वार मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के माध्यम से पहाड़ी शैली में तैयार किया जाएगा.

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि, शहीद मनोज राणा का बलिदान देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा. उन्होंने कहा कि, उत्तराखंड की वीरभूमि ने देश को अनेक जांबाज सैनिक दिए हैं और राज्य के सैनिकों ने हर चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च योगदान दिया है. ऐसे वीर सपूतों की स्मृतियों को सहेजना और आने वाली पीढ़ियों तक उनके त्याग और बलिदान की गाथा पहुंचाना समाज और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है.

एमडीडीए की ओर से 27 लाख रुपये की लागत से बनने वाला यह शहीद स्मृति द्वार केवल एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि देशभक्ति और बलिदान का प्रतीक होगा. पहाड़ी वास्तुकला में बनने वाला यह द्वार स्थानीय संस्कृति और उत्तराखंड की सैन्य परंपरा को भी दर्शाएगा. शहीदों का सम्मान किसी जाति, धर्म या क्षेत्र से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि यह पूरे राष्ट्र का दायित्व है. जो सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर करते हैं, उनके प्रति सम्मान हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए.
-गणेश जोशी, सैनिक कल्याण मंत्री-

गणेश जोशी ने कहा कि, उत्तराखंड को वीरों की भूमि कहा जाता है. देश की सीमाओं पर तैनात प्रत्येक पांचवां सैनिक उत्तराखंड से होने का गौरव इस राज्य को प्राप्त है. जब-जब देश पर संकट आया है, तब-तब उत्तराखंड के वीर जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है. उन्होंने कहा कि, राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए लगातार विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है.

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र में हुए बदलावों का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि, भारतीय सेना के आधुनिकीकरण, स्वदेशी रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं. इससे सेना की क्षमता बढ़ी है और देश की सुरक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिली है.

कौन थे शहीद मनोज राणा: अमर शहीद राइफलमैन मनोज राणा भारतीय सेना की 15 राष्ट्रीय राइफल्स (15 आरआर) और 2/4 गोरखा राइफल्स में तैनात थे. वर्ष 2013 में 27 जुलाई को जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था. उनके शौर्य और बलिदान को आज भी पूरे सम्मान के साथ याद किया जाता है.

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