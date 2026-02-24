ETV Bharat / state

अयोध्या के जवान का पार्थिव शरीर लाया गया पैतृक गांव, नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई

अयोध्या : थाना बाबा बाजार क्षेत्र के ग्राम हंसराजपुर में मंगलवार को जवान देवेश सिंह (27) का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया गया. जवान का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे.

पिता रमेश सिंह ने कहा कि मेरा बेटा बचपन से ही देश सेवा का सपना देखता था. उसने अपना सपना पूरा किया. देवेश भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका बलिदान सदैव इस मिट्टी की शान और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना रहेगा.

राजकीय सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार (Video credit: ETV Bharat)

जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने कहा कि तहसील रुदौली थाना के तहत बाबा बाजार आए हुए हैं. यहां पर उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से मंत्री सतीश शर्मा समेत सभी जनप्रतिनिधि अधिकारी मौजूद रहे. बड़ी संख्या में लोग जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए आये हुए हैं. आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है. सरकार की तरफ से परिवार के लोगों को 50 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है. परिवार के व्यक्ति को सरकारी नौकरी और और गांव को शहीद के नाम से घोषित किया जा रहा है.