हाथरस में सेना के जवान को घेरकर की अंधाधुंध फायरिंग, मौत
आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सीटीवी फुटेज खंगाल रही है. जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 5, 2026 at 7:28 PM IST
हाथरस: आगरा में सेना के वर्कशॉप में तैनात जवान की जिले के सादाबाद कोतवली क्षेत्र में कुछ अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरु कर दी है.
एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया की हाथरस के सादाबाद कोतवाली के गांव समदपुर का रहने वाला 28 साल का अखिलेश आगरा में सेना के वर्कशॉप 5O9 में तैनात था. आज वह कोर्ट की तारीख के सिलसिले में कार से हाथरस जा रहा था, इस दौरान कोल्ड स्टोरेज के पास घात लगाकर बैठे कुछ मोटरसाकिल सवारों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
सुचना पर पहुंची पुलिस ने अखिलेश को तुरंत उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा, जहां को डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. एसपी ने बताया कि इस संबंध में पांच टीमों का गठन किया गया है, जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.
वहीं, मृतक के फुफेरे भाई नितिन ने बताया कि उसे रंजिश में गोली मारी गई है. मारने वाले सभी लोग गांव के ही रहने वाले हैं. अखिलेश चौधरी के पिता देवेंद्र चौधरी भी आगरा के 5O9 से रिटायर हुए थे. वह इन दिनों अपनी बेटी दामाद के पास जम्मू कश्मीर में है. अखिलेश की शादी 5 साल पहले हुई थी, उसके 3 साल का एक बेटा भी है.
