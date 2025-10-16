ETV Bharat / state

बरेली में मेला देखकर लौट रहे पूर्व फौजी के बेटे की हत्या, पुलिस हत्यारोपी की तलाश में जुटी

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की.

बरेली में युवक अभिषेक की हत्या
बरेली में युवक अभिषेक की हत्या (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 1:15 PM IST

2 Min Read
बरेली: यूपी के बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में मेला देखकर लौट रहे रिटायर्ड फौजी के बेटे की बुधवार रात चाकू मारकर हत्या कर दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम भेज दिया. पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर गांव के ही सतीश बुद्ध पाल और सुंदरलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक, बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला 22 वर्षीय अभिषेक यादव बुधवार देर रात गांव में मेला देखने गया था. वहां से लौटते वक्त रजऊ गांव के पास लगे पुलिस बैरियर के पास अभिषेक पर चाकुओ से हमला कर हत्या कर दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस को अभिषेक खून से लथपथ मिला. उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतक के चाचा जोतराम ने बताया कि अभिषेक का गांव के ही दूसरी बिरादरी की एक लड़की से प्रेम प्रसंग चलता रहा था. कुछ समय पहले लड़की ने अभिषेक के ऊपर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया था. जसमें पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया था. अभिषेक की गांव के ही रहने वाले बुद्ध पाल सतीश और सुंदरलाल से पुरानी रंजीत चल रही थी. उसी को लेकर उन्होंने अभिषेक की हत्या को अंजाम दिया है.

पुलिस अधीक्षक उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर गांव के ही रहने वाले सुंदरलाल, बुद्ध पाल और सतीश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

