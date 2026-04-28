ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में जवान ने बचाई यात्री की जान; चलती ट्रेन पर चढ़ने पर फिसला पैर, CCTV में कैद हुई घटना

फिरोजाबाद : जिले में राजकीय रेलवे पुलिस के जवान की सतर्कता से मंगलवार को एक रेल यात्री की जान बच गई. दरअसल, एक युवक चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहा था. इस दौरान उसका पैर फिसल गया, तभी जीआरपी के एक जवान ने उसे खींचकर सुरक्षित बचा लिया. इस घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

राजकीय रेलवे पुलिस टूंडला के थानाध्यक्ष मोनू कुमार आर्य के मुताबिक, यह मामला मंगलवार को प्लेटफार्म संख्या छह पर सामने आया. उन्होंने बताया कि नई दिल्ली से प्रयागराज जा रही सीमांचल एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 12487) में एक यात्री दौड़कर चढ़ने की कोशिश कर रहा था. इस दौरान प्लेटफार्म ड्यूटी पर तैनात सिपाही हजरत याकूब की नजर दौड़ते हुए यात्री पर पड़ी. जिसके बाद सिपाही ने उन्हें रोकने के लिए दौड़ लगाई.

उन्होंने बताया कि इस दौरान यात्री का पैर फिसला और वह प्लेटफार्म पर ही ट्रेन के पास गिर गया. सिपाही ने उसे खींचकर उसकी जान बचाई. थानाध्यक्ष ने बताया कि यात्री से जब पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम अंजनी तिवारी निवासी प्रयागराज बताया. अंजनी तिवारी टूण्डला से प्रयागराज जा रहे थे. उन्होंने बताया कि यात्री को चिकित्सा परीक्षण के बाद गंतव्य के लिए रवाना किया गया.