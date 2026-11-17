फर्रुखाबाद सड़क हादसे में सैनिक की मौत, 7 घायल; कासगंज में बाइक सवार युवक की मौत
मंगलवार को सैनिक को हिमाचल वापस ड्यूटी पर जाना था. लेकिन उससे पहले ही यह हादसा हो गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 12:18 PM IST|
Updated : November 17, 2026 at 12:53 PM IST
फर्रुखाबाद/कासगंज: फर्रुखाबाद जिले के इटावा-बरेली नेशनल हाईवे हुए सड़क हादसे में एक सैनिक की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग घायल हैं. यह दुर्घटना राजेपुर थाना क्षेत्र में गांव महमदपुर गढ़िया के पास हुई, जहां कार और पिकअप में आमने-सामने टक्कर हो गई. वहीं, कासगंज जिले में बाइक सवार युवक की हादसे में मौत हो गई है.
फर्रुखाबाद में हुए हादसे के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस ने सभी घायलों को लोहिया अस्पताल की इमरजेंसी पहुंचाया. वहां कार में सवार एक सैनिक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है. जबकि अन्य घायलों का उपचार जारी है. मृत सैनिक की पहचान विश्वनाथ पाल (35) पुत्र गया प्रसाद पाल के तौर पर की गई है.
परिजनों के मुताबिक, थाना कमालगंज क्षेत्र के गांव देवरान गढ़िया से सोमवार शाम को गांव निवासी प्रदीप पाल की बारात हरदोई जनपद के गांव हसनापुर जा रही थी. बारात की कार में दूल्हे का फौजी भाई सहित अन्य लोग सवार थे. यह लोग राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव महमदपुर गढ़िया के पास इटावा बरेली नेशनल हाईवे 730सी पर पहुंचे ही थे, कि सामने से आ रही एक तेज रफ्तार पिकअप से आमने-सामने टक्कर हो गई.
टक्कर होते ही चीख पुकार मच गई. चीख पुकार सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंचे. उन्होंने थाना पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची. इस दौरान पुलिस अपनी दो गाड़ियों से और एंबुलेंस की मदद से कुछ घायलों को राजेपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई. जबकि कुछ घायलों को जिला अस्पताल लोहिया की इमरजेंसी में भेज दिया.
हालांकि बाद में सभी घायल लोहिया अस्पताल की इमरजेंसी आ गए. यहां डॉक्टर ने कार सवार सैनिक विश्वनाथ पाल पुत्र गया प्रसाद पाल को मृत घोषित कर दिया. जबकि अन्य घायलों का इमरजेंसी में उपचार जारी है.
मृतक फौजी हिमाचल में तैनाती: जानकारी के मुताबिक, विश्वनाथ पाल सेना में नौकरी करते थे. उनकी हिमाचल प्रदेश में तैनाती रही. चचेरे भाई ने बताया कि एक महीने पहले ही विश्वनाथ छुट्टी पर घर आए थे. मंगलवार को उन्हें हिमाचल वापस जाना था. लेकिन उससे पहले ही यह हादसा हो गया.
बताया कि मृतक विश्वनाथ दो भाइयों में बड़ा है. उनकी एक बेटी है. विश्वनाथ की मौत से पत्नी पूजा सहित परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल हैं. वहीं हादसे में घायल गांव देवराम गढ़िया निवासी 22 वर्षीय सोनू, 30 वर्षीय सत्येंद्र, 26 वर्षीय रितिक, 20 वर्षीय हनी, 19 वर्षीय शिवा पाल, 28 वर्षीय सनी पाल, 28 वर्षीय बृजेश, कोमल सहित औरैया जनपद के बिधूना निवासी 25 वर्षीय हृदेश शामिल हैं.
लोहिया अस्पताल से चिकित्सक ने सत्येंद्र, हृदेश, कोमल, हनी को रेफर कर दिया है. घटना की जानकारी पर भोजपुर से भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह राठौर भी लोहिया अस्पताल जा पहुंचे. उन्होंने चिकित्सक से घायलों के बारे में जानकारी ली. इस दौरान घायलों को कन्नौज के तिर्वा मेडिकल रेफर न कर हायर सेंटर रेफर करने की बात कही.
राजेपुर थाना अध्यक्ष अजब सिंह ने बताया कि रोड एक्सीडेंट में की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. इसमें करीब 8 लोग घायल हो गए हैं और एक युवक की मृत्यु हो गई है. घायलों को लोहिया अस्पताल भेजा गया है. जांच पड़ताल की जा रही है.
कासगंज सड़क हादसे में मौत: कोतवाली सदर क्षेत्र में नगला सहजन के पास तेज गति से आ रही सिटी कार ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया.
हादसे में जसवीर और ममतेश गंभीर रूप से घायल हो गए थे. दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान जसवीर ने दम तोड़ दिया. युवक के मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है. दूसरे घायल की हालत गंभीर है, जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया है.
थानाध्यक्ष कासगंज जगदीश चंद्र ने बताया कि सड़क दुर्घटना में दो लोग घायल हुए थे. इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, दूसरा व्यक्ति घायल है. कार चालक फरार है, जिसका पता लगाया जा रहा है. पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है.
यह भी पढ़ें: मथुरा में BJP की योजना बैठक का दूसरा दिन; चुनाव की रणनीति पर अंतिम निर्णय लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन