ETV Bharat / state

गोरखपुर में मधुर भंडारकर ने कहा- संघर्ष के दिनों में डोर-टू-डोर जाकर वीडियो कैसेट बेचे, शौक के दम पर ही फिल्मों में आगे बढ़ते हैं लोग

रंगीला बनाने के बाद हुआ बड़ा बदलाव: मधुर भंडारकर ने कहा कि रंगीला बनने के बाद मेरे करियर में गति आई. मेरी अपनी पहली मूवी त्रिशक्ति फ्लॉप रही और मुझे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. मैंने हिम्मत नहीं हारी. चांदनी बार में जमाने के लिहाज से थोड़े बहुत बदलाव शामिल किया था. चांदनी बार में समाज से हटकर कहानी दिखाई गयी थी. मुझे अपेक्षा नहीं थी, पर लोगों ने शानदार रिस्पॉन्स दिया और लोगों ने मुझे सिर आंखों पर बिठाया.

मधुर भंडारकर ने यह बात शनिवार को गोरखपुर में शुरू हुए साहित्य, संस्कृति और संवाद के उत्सव "लिटरेरी फेस्टिवल" के आठवें संस्करण में बातचीत के दौरान कही. उन्होंने कहा मैंने लगभग साढ़े तीन से चार साल राम गोपाल वर्मा को असिस्ट किया.

फिल्म मेकर बनने की प्रेरणा कहां से मिली: मैं हर किस्म की सिनेमा देखता था और उसका विश्लेषण किया करता था. यहीं से मुझे फिल्ममेकर बनने की प्रेरणा मिली. आर्थिक समस्याओं के कारण और पारिवारिक अपेक्षाओं के कारण मुझे मस्कट भी जाना पड़ा.

गोरखपुर: फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने कहा कि फिल्म लाइन में काफी अनिश्चितता है. इसमें आगे वहीं बढ़ता है, जो अपने शौक के दम को जिंदा रखता है. चाहे मध्यमवर्गीय परिवार से निकले हुए लोग हों या फिल्मी परिवार से. फिल्म मेकिंग में फिल्म के क्राफ्ट पर काम करना सबसे जरूरी है और उसके उद्देश्य पर ध्यान देना भी जरूरी है. मैंने संघर्ष के दिनों में चौदह वर्ष की उम्र तक घर-घर जाकर वीडियो कैसेट बेचने का काम किया.

सच दिखाना आसान नहीं होता: मधुर भंडारकर ने कहा कि बार बालाओं के प्रति लोगों की संवेदना को इस फिल्म ने झकझोर दिया. मनोरंजन के साथ कंटेट अगर न हो, तो फिर फिल्म कैसी ? सच दिखाना आसान नहीं होता. सत्ता, पेज थ्री, कॉरपोरेट और ट्रैफिक सिग्नल, फैशन पर तो फिल्म इंडस्ट्री ने कुछ खास नहीं कहा, पर जब हीरोइन बनाई तो उन्हें हजम नहीं हुआ और मेरी आलोचना होने लगी. मैं शुगर कोटिंग करके कुछ भी दिखलाने के खिलाफ था. सच दिखाने के लिए डार्क साइड को यथावत दिखाना बड़ी चुनौती थी.

मेरी फिल्मों में 70 फीसदी रियलिटी: फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने कहा कि आज भी सिनेमा में हीरो और हीरोइन के बीच बड़ा बुनियादी अंतर है, जो हीरोसेंट्रिक मानसिकता से ग्रस्त है. मेरी फिल्में सत्तर प्रतिशत रियलिटी और तीस फीसदी ड्रैमेटिक होती हैं. मैं रिस्क लेने में विश्वास करता हूं. बड़ा नाम या बड़ा स्टारडम मुझे बहुत प्रभावित नहीं करता. सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है पर बॉलीवुड में सपनों को पूरा करने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है. फैशन और हीरोइन एक तरफ लोगों को इंस्पायर भी करती है. वो लोगों को चुनौतियों से सावधान भी करती हैं.

गोरखपुर में साहित्य महोत्सव (Photo Credit: ETV Bharat)

दर्शक फिल्म मनोरंजन के लिए देखते हैं: मधुर भंडारकर ने बताया कि एक दर्शक फिल्म को मनोरंजन के उद्देश्य से देखने जाता है. मैं फिल्म को क्रिएटिविटी और कॉमर्शियल सक्सेस के बीच में बैलेंस रखता हूं. आपका आत्मविश्वास ही आपको किसी भी क्षेत्र में टिकाए रखता है और जो दिल में हो वही करना चाहिए. टूटना और निराश होना प्रक्रिया का एक भाग है. मेरे दर्शक बहुत व्यापक हैं. मुझे उनके बीच जाकर फिल्मों के लिए रिसर्च करना बहुत पसंद है. मेरी आने वाली फिल्म वाइफ भी पत्नियों के संघर्ष और मनोस्थिति को दर्शाती है.

मैं लोगों की बेस्ट परफॉर्मेंस ले सकता हूं: भंडारकर ने कहा कि पति के स्टारडम का उनकी पत्नी पर क्या असर पड़ता है ये देखना रोचक होगा. मैं एक्टिंग तो नहीं करता, पर मैं लोगों से बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवा सकता हूं. मधुर भंडारकर ने दर्शकों से संवाद भी किया और उनके सवालों के जवाब भी दिया. इस लिटरेरी फेस्ट का उद्घाटन सत्र भाषा साहित्य और शब्द संवाद के साथ हुआ. जिसमें चंद्रकांता और प्रसिद्ध साहित्यकार पद्मश्री प्रो. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी शामिल हुए. इस दौरान चंद्रकांता ने कहा लेखक अपने अनुभवों को ही अपने साहित्य में साझा करते हैं.

साहित्यकारों, कवियों, फिल्मकारों, मीडिया विशेषज्ञों और कलाकारों की भागीदारी रहेगी. (Photo Credit: ETV Bharat)

स्त्री विद्रोह साहित्य का अविभाज्य अंग: संवेदना का विस्तार उसकी लेखनी में भाव और स्वरूप जोड़ती चली जाती है. कश्मीर से मेरा नाता छूटता नहीं, वहां मेरी आत्मा है. स्त्री विद्रोह जो मैने लिखा है वह साहित्य का एक महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग हैं. पद्मश्री प्रो. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने कहा कल्हण, आनंद वर्धन, अभिनव गुप्ता आदि अनेक लेखक व साहित्यकार कश्मीर से हैं. कश्मीर में संस्कृत, साहित्य और संवाद की बहुत प्राचीन परंपरा रही है. साहित्य में भी देश और आचार्यों का मुकुट कश्मीर ही है. भाषा और साहित्य, संवाद का माध्यम है. धर्म–अधर्म, सत–असत सभी भाषा से ही निर्धारित होते हैं.

महोत्सव में देश की जानी-मानी हस्तियां शामिल होंगी: दंडी ने वाक् के प्रसार से लोक की यात्रा पूरी होती है ऐसा कहा है. सामान्य लोग जैसे भाषा में जीते है, साहित्यकार उसको ऐसे भी जीता, वह सामान्य होते हुए भी शक्तिशाली रूप देता है. साहित्यकार शब्द पर विजय प्राप्त करता है.शब्द, साहित्य, संस्कृति और विचार विमर्श को समर्पित शब्द संवाद गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल का यह आठवां संस्करण शुक्रवार से शुरू हुआ है, जो दो दिवसीय रहेगा.

महोत्सव में देश के प्रतिष्ठित साहित्यकारों, कवियों, फिल्मकारों, मीडिया विशेषज्ञों और कलाकारों की भागीदारी रहेगी. शनिवार शाम 5.35 से 6.35 बजे 'गोरखपुर के चमकते सितारे' सत्र में शहर की साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रतिभाएं मंच साझा करेंगी. पहले दिन का समापन रात्रि 7 से 9 बजे नाट्य प्रस्तुति 'कबीर – क्रांति का शंखनाद' से होगा.



यह भी पढ़ें- CA पत्नी ने इंजीनियर पति को बताया नपुंसक; आगरा कमिश्नर से की शिकायत, जेठ पर लगाया दुष्कर्म का आरोप