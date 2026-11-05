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नारागांव की सोलर दीदियों ने रचा इतिहास, छोटे गांव की बड़ी सोच ने लाई ऊर्जा क्रांति, 150 घरों में लगे सोलर रुफटॉप

नारागांव की सोलर दीदियों ने रचा इतिहास ( Etv Bharat )

बालोद : बालोद जिले का एक छोटा सा गांव नारागांव. जिसकी आबादी तो छोटी है, लेकिन इतिहास बड़ा. इस गांव की माटी ने देश की आजादी के लिए 4-4 स्वतंत्रता सेनानी दिए,ये वीर अंग्रेजी हुकूमत के दौरान जेल की सलाखों और यातनाओं से भी नहीं डरे थे. आज उसी माटी की बेटियों ने अब देश को आजाद ऊर्जा का रास्ता दिखाया है. आज नारागांव छत्तीसगढ़ का पहला गांव है जो पूरी तरह 'सोलर दीदियों' के बूते जगमगा रहा है. 150 से ज्यादा घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप लगे हैं. और सबसे बड़ी बात - इसके लिए न सरकार का अतिरिक्त बजट लगा, न कॉर्पोरेट CSR, न ग्रामीणों की जेब से एक रुपया.

इतिहास से विरासत की रेखा