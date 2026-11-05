नारागांव की सोलर दीदियों ने रचा इतिहास, छोटे गांव की बड़ी सोच ने लाई ऊर्जा क्रांति, 150 घरों में लगे सोलर रुफटॉप
बालोद के नारागांव की सोलर दीदियों ने ऊर्जा क्रांति लाकर इतिहास रचा है.दानवीर साहू की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 5, 2026 at 2:42 PM IST
बालोद : बालोद जिले का एक छोटा सा गांव नारागांव. जिसकी आबादी तो छोटी है, लेकिन इतिहास बड़ा. इस गांव की माटी ने देश की आजादी के लिए 4-4 स्वतंत्रता सेनानी दिए,ये वीर अंग्रेजी हुकूमत के दौरान जेल की सलाखों और यातनाओं से भी नहीं डरे थे. आज उसी माटी की बेटियों ने अब देश को आजाद ऊर्जा का रास्ता दिखाया है. आज नारागांव छत्तीसगढ़ का पहला गांव है जो पूरी तरह 'सोलर दीदियों' के बूते जगमगा रहा है. 150 से ज्यादा घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप लगे हैं. और सबसे बड़ी बात - इसके लिए न सरकार का अतिरिक्त बजट लगा, न कॉर्पोरेट CSR, न ग्रामीणों की जेब से एक रुपया.
इतिहास से विरासत की रेखा
गुरूर ब्लॉक के इस गांव की पहचान हमेशा राष्ट्रभक्ति की रही है. भारत छोड़ो आंदोलन में यहां के 4 सेनानियों ने जेल की यातनाएं सही थीं. तब लड़ाई अंग्रेजों से आजादी की थी, आज लड़ाई प्रदूषण, महंगे बिजली बिल और जीवाश्म ईंधन की गुलामी से आजादी की है.गांव के बुजुर्ग कहते हैं तब हमारे बाप-दादा जेल गए थे, अब हमारी बहुएं-बेटियां देश को रोशनी देने निकल पड़ी हैं.
जीरो बजट मॉडल,असली क्रांति
आमतौर पर सोलर प्रोजेक्ट का मतलब है - भारी सब्सिडी, लोन, CSR फंड. लेकिन नारागांव ने इस धारणा को तोड़ दिया.नारागांव में जिन दीदियों ने सोलर पैनल लगाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया और फिर इसे अपने बूते शुरु किया वो काबिले तारीफ है. कलेक्टर दिव्या मिश्रा के अनुसार ये शून्य हितग्राही अंशदान और शून्य अतिरिक्त शासकीय सहयोग का मॉडल है.
नारागांव की दीदियों ने किसी भी तरह की शासकीय सहायता या सीएसआर फंड सहायता नहीं ली है.इन्होंने खुद वेंडर का काम लेकर प्रशिक्षण प्राप्त किया है.उनके द्वारा 150 सोलर पैनल लगाने का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है.हमारी दीदियां अलग फील्ड में अपने पांव जमाने का प्रयास कर रही हैं- दिव्या मिश्रा, कलेक्टर
अपनी जेब से नहीं दिया अतिरिक्त पैसा
यानी 150 परिवारों ने अपनी जेब से अतिरिक्त पैसा नहीं दिया और शासन पर भी अतिरिक्त भार नहीं आया. फिर हुआ कैसे? जवाब है - आंचल महिला संकुल संगठन की महिलाओं का आपसी समन्वय, वित्तीय अनुशासन और सामुदायिक भरोसा. दीदियों ने घर-घर जाकर लोगों को समझाया, कागजी प्रक्रिया करवाई, बैंक-एजेंसी से समन्वय किया और इंस्टॉलेशन की निगरानी की.आज ये दीदियां सोलर पैनल इंस्टालेशन से जुड़ा हर छोटा से छोटा काम खुद अपने जिम्मे करती हैं.फिर चाहे बात इंस्टालेशन की हो या मेंटनेंस की.
हमारे समूह के दस दीदियों को चयनित किया गया था.150 के लगभग हमने गांव में सोलर पैनल लगाने के लिए पंजीयन किया है.इसमें हम लोगों ने आंचल महिला क्लस्टर बनाकर गांव में सोलर पैनल इंस्टाल किया है. इसमें हमें ढाई लाख रुपए का मुनाफा हुआ है- लीना यादव, सोलर दीदी
हमने 150 घरों को पंजीकृत करके उसमें सोलर पैनल इंस्टाल किया हैं.हमारे समूह में 10 दीदियों का ग्रुप बना है जो सोलर पैनल से जुड़े हर एक काम को करते हैं.इस काम ने हमें नई पहचान के साथ रोजगार भी दिया है-टाकेश्वरी ओटी, सोलर दीदी
चौके-चूल्हे से टेक्निकल मैनेजमेंट तक का सफर
ये कहानी सिर्फ पैनल लगाने की नहीं है, ये महिलाओं के बदलने की कहानी है. जो दीदियां कभी घर की दहलीज से बाहर नहीं निकलती थीं, वो आज छतों पर चढ़कर सोलर पैनल की क्वॉलिटी चेक करती हैं, नेट-मीटरिंग, बिलिंग और मेंटेनेंस समझाती हैं. उन्होंने इसे समाज सेवा नहीं, बिजनेस मॉडल बनाया. घर-घर जाकर जागरूकता, डॉक्यूमेंटेशन, इंस्टॉलेशन की देखरेख - हर काम का मेहनताना तय किया. नतीजा - अब तक ढाई लाख रुपये से ज्यादा की शुद्ध आय इन महिलाओं ने कमाया है. ये पैसा सिर्फ आय नहीं, आत्मसम्मान से महिलाओं हासिल किया है.
नारागांव की सोलर दीदियां
स्वर्गीय सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में राज्योत्सव के मंच पर जब घूंघट और पारंपरिक वेशभूषा में सजी ये सोलर दीदियां पहुंचीं, तो पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा.मंच पर उन्होंने अपनी सफलता की दास्तां सुनाई - कैसे लोग हंसते थे, कैसे उन्होंने हार नहीं मानी.
स्वतंत्रता संग्राम से सोलर क्रांति तक
नारागांव की पहचान हमेशा से राष्ट्रभक्ति की रही है. ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम में यहां के 4 सेनानियों ने सक्रिय भागीदारी निभाते हुए जेल की यातनाएं सही थीं. आज उसी गांव की बेटियां और बहुएं पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता खत्म कर देश को पर्यावरण संकट से आजाद कराने की नई लड़ाई की अगुवा बन गई हैं.
क्यों है ये देश के लिए ब्लूप्रिंट?
नारागांव ये साबित करने के लिए काफी है कि क्रांति के लिए बड़े बजट की जरूरत नहीं, भरोसे की जरूरत है.महिला सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ योजना का लाभ देना नहीं, उन्हें उद्यमी बनाना भी है. अगर नीति में स्थानीय समुदाय को मालिक बनाया जाए, तो गांव खुद अपनी समस्या का हल निकाल लेता है. आज नारागांव की छतें सूरज से बिजली बना रही हैं और गांव की बेटियां देश को बता रही हैं - आजादी सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं, हर छत पर चमक सकती है.छत्तीसगढ़ का यह गांव अब सिर्फ सौर ऊर्जा से जगमगा नहीं रहा, बल्कि पूरे देश के ग्रामीण भारत के लिए हरित ऊर्जा और महिला सशक्तिकरण का जीवंत मॉडल बन चुका है. स्वतंत्रता संग्राम से सोलर क्रांति तक, नारागांव ने एक बार फिर साबित कर दिया - छोटा गांव, बड़ी सोच कैसे होती है.
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