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हमीरपुर के 248 पंचायत घरों की छतों पर लगेंगे सोलर प्लांट, 135 पंचायतों ने जमा करवाया पैसा

248 पंचायत घरों की छतों पर लगेंगे सोलर प्लांट ( ETV Bharat )

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में सभी 248 ग्राम पंचायत भवनों की छतों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की योजना बनाई गई है. ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं. अब तक 135 पंचायतें सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए हिम ऊर्जा विभाग के पास धनराशि जमा करवा चुकी हैं. वहीं, शेष पंचायतों को भी जल्द बजट का प्रावधान कर इस योजना से जुड़ने की जरूरत है, ताकि सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा से रोशन करने का लक्ष्य पूरा हो सके.

जिले में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की इस पहल से पंचायत घरों में बिजली की जरूरत पूरी करने और बिजली खर्च कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है. हालांकि, अभी सभी पंचायत भवनों पर प्लांट स्थापित होना बाकी है. ऐसे में योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि शेष पंचायतें कब तक धनराशि का प्रावधान कर निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ाती हैं.

डीसी हमीरपुर गंधर्वा राठौड़ ने कहा, "जिन पंचायतों ने अभी तक रूफटॉप सोलर प्लांट के लिए धनराशि जमा नहीं करवाई है, वे 15वें और 16वें वित्त आयोग के तहत प्रस्ताव शामिल कर सकती हैं. इसके अलावा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के माध्यम से भी सोलर प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया जा सकता है. इससे पंचायतों को उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार योजना लागू करने का अवसर मिलेगा".