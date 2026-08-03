ETV Bharat / state

34 साल बाद साकार होगा सपना: सरायसादी का सोलर प्लांट 5 मेगावाट का ऊर्जा पार्क बनेगा

34 साल बाद साकार होगा सपना. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मऊ: 1992 में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. कल्पनाथ राय की दूरदर्शी पहल से शुरू हुई परियोजना को नया जीवन मिलेगा. 8 अगस्त को बड़ी घोषणा होगी. सरायसादी परिसर का नामकरण होगा और प्रतिमा भी लगेगी. करीब तीन दशक पहले जिस सोच ने पूर्वांचल में ऊर्जा क्रांति की नींव रखी थी, वह अब फिर नई उड़ान भरने जा रही है. जनपद मऊ की घोसी तहसील के सरायसादी गांव में स्थित प्रदेश के शुरुआती सौर ऊर्जा केंद्रों में शामिल ऐतिहासिक सोलर प्लांट अब आधुनिक स्वरूप में पुनर्जीवित होने जा रहा है. वर्ष 1992 में पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनपद के विकास पुरुष कहे जाने वाले स्व. कल्पनाथ राय की पहल पर स्थापित यह 100 किलोवाट का ऑफ-ग्रिड सोलर प्लांट अब 5 मेगावाट क्षमता वाले अत्याधुनिक सौर ऊर्जा पार्क में तब्दील किया जाएगा. करीब 25 वर्षों से बंद पड़े इस केंद्र ने कभी ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 600 घरों को रोशन कर ऊर्जा आत्मनिर्भरता का उदाहरण पेश किया था. लेकिन समय के साथ उपेक्षा और संसाधनों के अभाव में यह महत्वाकांक्षी परियोजना इतिहास के पन्नों में सिमटकर रह गई. अब प्रदेश सरकार इसे नए तकनीकी स्वरूप में विकसित कर पूर्वांचल की हरित ऊर्जा का प्रमुख केंद्र बनाने की तैयारी में जुटी है. प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा. (Video Credit: ETV Bharat) नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी साझा करते हुए बताया कि आगामी 8 अगस्त को स्व. कल्पनाथ राय की पुण्यतिथि के अवसर पर सरायसादी स्थित सौर ऊर्जा केंद्र परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इसी अवसर पर परियोजना के पुनर्जीवन और विस्तार की औपचारिक घोषणा होगी. साथ ही पूरे परिसर का नामकरण स्व. कल्पनाथ राय के नाम पर किया जाएगा. उनकी स्मृति में भव्य प्रतिमा स्थापित कर उनके योगदान को स्थायी सम्मान दिया जाएगा. सरकार की योजना के अनुसार मौजूदा 100 किलोवाट क्षमता वाले प्लांट को अत्याधुनिक तकनीक से लैस 5 मेगावाट के सौर ऊर्जा पार्क में विकसित किया जाएगा. यानी इसकी क्षमता में लगभग 50 गुना वृद्धि होगी.