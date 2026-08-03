34 साल बाद साकार होगा सपना: सरायसादी का सोलर प्लांट 5 मेगावाट का ऊर्जा पार्क बनेगा
यह ऐतिहासिक सौर ऊर्जा केंद्र पूर्वांचल ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए हरित ऊर्जा का प्रेरणास्रोत बन सकता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 9:00 AM IST
मऊ: 1992 में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. कल्पनाथ राय की दूरदर्शी पहल से शुरू हुई परियोजना को नया जीवन मिलेगा. 8 अगस्त को बड़ी घोषणा होगी. सरायसादी परिसर का नामकरण होगा और प्रतिमा भी लगेगी.
करीब तीन दशक पहले जिस सोच ने पूर्वांचल में ऊर्जा क्रांति की नींव रखी थी, वह अब फिर नई उड़ान भरने जा रही है. जनपद मऊ की घोसी तहसील के सरायसादी गांव में स्थित प्रदेश के शुरुआती सौर ऊर्जा केंद्रों में शामिल ऐतिहासिक सोलर प्लांट अब आधुनिक स्वरूप में पुनर्जीवित होने जा रहा है.
वर्ष 1992 में पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनपद के विकास पुरुष कहे जाने वाले स्व. कल्पनाथ राय की पहल पर स्थापित यह 100 किलोवाट का ऑफ-ग्रिड सोलर प्लांट अब 5 मेगावाट क्षमता वाले अत्याधुनिक सौर ऊर्जा पार्क में तब्दील किया जाएगा.
करीब 25 वर्षों से बंद पड़े इस केंद्र ने कभी ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 600 घरों को रोशन कर ऊर्जा आत्मनिर्भरता का उदाहरण पेश किया था. लेकिन समय के साथ उपेक्षा और संसाधनों के अभाव में यह महत्वाकांक्षी परियोजना इतिहास के पन्नों में सिमटकर रह गई. अब प्रदेश सरकार इसे नए तकनीकी स्वरूप में विकसित कर पूर्वांचल की हरित ऊर्जा का प्रमुख केंद्र बनाने की तैयारी में जुटी है.
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी साझा करते हुए बताया कि आगामी 8 अगस्त को स्व. कल्पनाथ राय की पुण्यतिथि के अवसर पर सरायसादी स्थित सौर ऊर्जा केंद्र परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.
इसी अवसर पर परियोजना के पुनर्जीवन और विस्तार की औपचारिक घोषणा होगी. साथ ही पूरे परिसर का नामकरण स्व. कल्पनाथ राय के नाम पर किया जाएगा. उनकी स्मृति में भव्य प्रतिमा स्थापित कर उनके योगदान को स्थायी सम्मान दिया जाएगा.
सरकार की योजना के अनुसार मौजूदा 100 किलोवाट क्षमता वाले प्लांट को अत्याधुनिक तकनीक से लैस 5 मेगावाट के सौर ऊर्जा पार्क में विकसित किया जाएगा. यानी इसकी क्षमता में लगभग 50 गुना वृद्धि होगी.
यह परियोजना केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हरित ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, आधुनिक तकनीक और ऊर्जा आत्मनिर्भरता का मॉडल बनकर उभरेगी.
इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और क्षेत्र में विकास की नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे. राजनीतिक और विकासात्मक दृष्टि से भी इस परियोजना को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
स्व. कल्पनाथ राय ने जिस समय देश में सौर ऊर्जा की अवधारणा प्रारंभिक दौर में थी, उसी समय ग्रामीण अंचल में इस परियोजना की नींव रखकर अपनी दूरदर्शी सोच का परिचय दिया था.अब उसी परियोजना का आधुनिक स्वरूप उनके विकासवादी विजन को नई पहचान देने का कार्य करेगा.
जनपद के लोगों में इस घोषणा को लेकर खासा उत्साह है. स्थानीय नागरिकों का मानना है कि यदि परियोजना समयबद्ध तरीके से पूरी होती है तो मऊ एक बार फिर प्रदेश के ऊर्जा मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बना सकेगा.
लंबे समय से वीरान पड़े इस परिसर में एक बार फिर मशीनों की आवाज, सौर पैनलों की चमक और विकास की नई किरणें दिखाई देंगी. 8 अगस्त 2026 का दिन केवल श्रद्धांजलि का अवसर नहीं होगा, बल्कि मऊ के विकास इतिहास में नए अध्याय की शुरुआत के रूप में भी दर्ज होने जा रहा है.
स्व. कल्पनाथ राय का अधूरा सपना अब आधुनिक तकनीक और सरकारी संकल्प के साथ साकार होने की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है. यदि योजनाएं धरातल पर उतरीं तो सरायसादी का यह ऐतिहासिक सौर ऊर्जा केंद्र पूर्वांचल ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए हरित ऊर्जा का प्रेरणास्रोत बन सकता है.
योजनाएं धरातल पर उतरीं तो सरायसादी का यह ऐतिहासिक सौर ऊर्जा केंद्र पूर्वांचल ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए हरित ऊर्जा का प्रेरणास्रोत बन सकता है.
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