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सिरसा में सोलर प्लांट के ठेकेदार का मर्डर, बाइक सवार बदमाशों ने गोलियों से भूना

सिरसा में सोलर प्लांट के ठेकेदार का मर्डर ( ETV Bharat )

सिरसा : हरियाणा के सिरसा जिले के गांव जमाल में मंगलवार दोपहर को सोलर प्लांट के ठेकेदार सुभाष चंद्र की गोली मार कर हत्या कर दी. इसके बाद युवक मौके से फरार हो गए. जानकारी के अनुसार गोली उनके पीठ में लगी है. गंभीर रूप से घायल ठेकेदार सुभाष चंद्र को सिरसा के सामान्य अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई.