सिरसा में सोलर प्लांट के ठेकेदार का मर्डर, बाइक सवार बदमाशों ने गोलियों से भूना
हरियाणा के सिरसा के जमाल गांव में सोलर प्लांट के ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. आरोपी फरार है.
Published : October 6, 2026 at 7:55 PM IST
सिरसा : हरियाणा के सिरसा जिले के गांव जमाल में मंगलवार दोपहर को सोलर प्लांट के ठेकेदार सुभाष चंद्र की गोली मार कर हत्या कर दी. इसके बाद युवक मौके से फरार हो गए. जानकारी के अनुसार गोली उनके पीठ में लगी है. गंभीर रूप से घायल ठेकेदार सुभाष चंद्र को सिरसा के सामान्य अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई.
सोलर प्लांट के ठेकेदार को गोली मारी : घटना की सूचना मिलने पर नाथूसरी चौपटा थाना प्रभारी प्रमोद कुमार और जमाल चौकी इंचार्ज रामकुमार मौके पर पहुंचे. जमाल गांव में हैक्सा सन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से राजस्थान सीमा के समीप सोलर प्लांट लगाया जा रहा है. प्लांट का ठेकेदार सुभाष चंद्र मंगलवार दोपहर डेढ़ बजे बैठा हुआ था. इसी दौरान युवक सोलर प्लांट में पहुंचे और इसके बाद सुभाष को गोली मार दी. वारदात के बाद युवक मौके से फरार हो गए.
मामले की जांच जारी : गंभीर रूप से घायल ठेकेदार सुभाष को सिरसा के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई. हत्या की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. इस घटना के बारे में सूचना मिलते ही नाथूसरी चौपटा थाना प्रभारी प्रमोद कुमार व जमाल चौकी इंचार्ज रामकुमार मौके पर पहुंचे. इसके बाद जांच शुरू कर दी. उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान गांव जमाल निवासी सुभाष चंद्र (45) के रूप में हुई है. वो अविवाहित था और चार बहनों का इकलौता भाई था. जमाल गांव में राजस्थान सीमा के पास 'हैक्सा सन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड' का सोलर प्लांट लगाया जा रहा है, जहां सुभाष ठेकेदारी का काम संभाल रहा था. शुरुआती जांच में पार्टनर से लेनदेन का विवाद सामने आया है. फिलहाल, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम हाउस भिजवा दिया गया है. परिवार को भी सूचना दे दी गई है. अभी तक परिवार के लोगों की ओर से कोई शिकायत नहीं दी गई है. शिकायत और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी
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