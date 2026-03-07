ETV Bharat / state

सरकारी विभागों की छत पर 6 हजार मेगावाट तक के लगेंगे सोलर पैनल, अभी 229 किलोवाट बिजली उत्पादन शुरू

सरकार बिजली की समस्या को दूर करने के लिए सोलर पैनल को बढ़ावा दे रही है. केंद्र और राज्य सरकार की ओर से घरेलू उपभोक्ताओं को 3 किलोवाट तक के सोलर पैनल पर 78 हजार रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है. वहीं जिले के सरकारी विभागों की छतों पर भी 6 हजार मेगावाट तक के सोलर पैनल लगाने का टारगेट दिया गया है. बिजली निगम के एसई वी.के. दोशी ने बताया कि सरकार की ओर से यह काम राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरआरईसीएल) की ओर से करवाया जा रहा है. एजेंसी की ओर से इसके ठेके दिए गए हैं. प्रताप टेक्नोक्रेट्स कंपनी डूंगरपुर जिले में सोलर पैनल लगाने से लेकर मेंटेनेंस का काम करेगी. जिले में सरकारी विभागों की छत के साथ ही उनकी डिमांड और बिजली की खपत के अनुसार सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं.

डूंगरपुर: सूर्य की तेज किरणों से अब सरकारी विभागों की छत पर भी सोलर पैनल लगाकर 6 हजार मेगावाट तक की बिजली बनेगी. अक्षय ऊर्जा के तहत जिले में अभी तक 14 विभागों की छतों पर 229 किलोवाट के पैनल लग गए हैं, जिससे 1100 यूनिट रोजाना बिजली बन रही है. इससे न केवल सरकारी विभागों का बिजली बिल जीरो हो गया है, बल्कि बिजली की खपत में भी कमी आई है.

डूंगरपुर में अभी तक 14 विभागों की छतों पर 229 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने का काम पूरा हो गया है. इससे हर रोज 1100 यूनिट बिजली बन रही है. इससे उन विभागों के बिजली के बिल का खर्च जीरो हो गया है. इससे पहले इन विभागों में हर महीने हजारों रुपए का बिजली बिल आता था. ऐसे में विभागों को बिजली के बिल की समस्या के साथ ही दिन में बिजली गुल होने की समस्या से छुटकारा मिल गया है.

इन विभागों की छतों पर लगे सोलर पैनल: एसई वी.के. दोशी ने बताया कि जिले में बिजली निगम के ही एसई ऑफिस, मीटर विंग और पूरे परिसर में 44 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाए गए हैं. वहीं महारावल स्कूल परिसर की छत पर 49 किलोवाट का बिजली जनरेशन प्लांट लगाया गया है. रिजर्व पुलिस लाइन, महिला पुलिस बैरक और महिला थाने पर 17-17 किलोवाट के तीन पैनल लगे हैं. पीडब्ल्यूडी विभाग, सहकारी समिति, सदर थाना और एक्सईएन ऑफिस क्वालिटी कंट्रोल पीडब्ल्यूडी पर भी 17-17 किलोवाट के पैनल लग गए हैं. इनसे रोज 1100 यूनिट बिजली बन रही है. यह बिजली अभी इन विभागों की डिमांड के अनुसार ही है. इसके अलावा 35 सरकारी विभागों की छतों पर सोलर पैनल के लिए स्ट्रक्चर तैयार हो गए हैं. एक महीने में इनके भी पैनल लगाकर जल्द ही शुरू कर दिए जाएंगे.

यह भी पढ़ें: राजस्थान में मुफ्त बिजली पाने वाले उपभोक्ताओं को पीएम सूर्य घर योजना से जोड़ने की कवायद तेज, मंत्री नागर ने कही ये बड़ी बात

मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पर सबसे बड़ा 700 किलोवाट का पैनल: डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज और श्री हरिदेव जोशी जिला अस्पताल डूंगरपुर पर सबसे बड़ा 700 किलोवाट का सोलर पैनल लगा है. केंद्र सरकार की योजना के तहत सोलर पैनल लगाए गए हैं. इससे अस्पताल में बिजली की समस्या दूर हुई है. वहीं बिजली के बिल के भारी खर्च से भी अस्पताल प्रबंधन को निजात मिली है. अस्पताल में हर महीने अकेले 10 लाख रुपए से ज्यादा का बिल आता था, लेकिन सोलर पैनल लगने के बाद बिजली के बिल में भारी कटौती हुई है.