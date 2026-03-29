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नेताजी का घर बनेगा उदाहरण; जनप्रतिनिधियों के घर लगेंगे सोलर पैनल, आम जनता को करेंगे प्रेरित

जनप्रतिनिधियों के घर लगेंगे सोलर पैनल: जनप्रतिनिधियों के यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं. ऐसे में यदि उनके घरों या कार्यालय पर सोलर पैनल लगे होंगे तो वहां आने वाले लोगों का ध्यान स्वाभाविक रूप से इस ओर जाएगा. लोग न केवल इसके बारे में जानकारी लेंगे बल्कि अपने घरों में भी सोलर पैनल लगवाने के लिए प्रेरित होंगे. लोगों के मन में यह भरोसा और मजबूत होगा कि जब जनप्रतिनिधि स्वयं अपने घर या कार्यालय पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं तो यह तकनीक सा केवल विश्वसनीय है बल्कि लाभकारी भी है. आम नागरिकों का संदेश दूर होगा और वह भी सोलर योजना को अपनाने के लिए अधिक प्रेरित होंगे.

जिला प्रशासन का मानना है कि आम लोगों तक सौर ऊर्जा के लाभ प्रभावी ढंग से पहुंचने के लिए जनप्रतिनिधियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है. इसी को ध्यान में रखते हुए सांसद विधायक महापौर पार्षद जिला पंचायत अध्यक्ष और अन्य जनप्रतिनिधियों के घरों पर अधिकारियों को भेजा जाएगा. अधिकारी सोलर पैनल से जुड़े फायदे, सरकारी योजनाओं और सब्सिडी की जानकारी विस्तार से जनप्रतिनिधियों को देंगे और अधिकारियों द्वारा जल्द से जल्द जनप्रतिनिधियों के घर पर सोलर पैनल लगवाना सुनिश्चित किया जाएगा. दरअसल, जिला प्रशासन की ये पहल एक रणनीति कदम के रूप में देखी जा रही है.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहे हैं, लेकिन वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित लक्ष्य अभी पूरी तरह से हासिल नहीं हो सका है जबकि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के तकरीबन 15 हजार घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य मिला था, जबकि अब तक केवल 5500 घरों में सोलर पैनल ही लगाए गए हैं. सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अब नई रणनीति के तहत जिला प्रशासन जनप्रतिनिधियों की भी मदद लेगा.

सौर ऊर्जा मिशन को मिलेगी रफ्तार: इसके साथ ही संबंधित विभाग द्वारा जनप्रतिनिधियों के यहां सोलर पैनल योजनाओं से जुड़े पंपलेट और अन्य सूचना सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे लोगों को सोलर पैनल से संबंधित योजनाओं, आवेदन प्रक्रिया और सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के बारे में आसानी से जानकारी मिल सकेगी. जिला प्रशासन को उम्मीद है कि इस पहल से इस जिले में सोलर पैनल लगाने की रफ्तार तेज होगी और आने वाले समय में निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करना आसान होगा. जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एम द्वारा नगर आयुक्त (नगर निगम गाजियाबाद), परियोजना निदेशक (जिला ग्राम्य विकास अभिकरण गाजियाबाद), समस्त खंड विकास अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी और समस्त नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं.

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना: डीएम ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत गाजियाबाद में योजना अंतर्गत लक्ष्य पूर्ति एवं प्रभावी, समन्वित एवं समय बाद क्रियान्वयन के लिए योजना अंतर्गत प्रगति बधाई जाने के लिए समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधियों को प्रेरित कर उनके घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाना सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं. जिला प्रशासन द्वारा अधिकारियों को वेंडर की सूची उपलब्ध कराई गई है ताकि वह अपने साथ जनप्रतिनिधि के यहां वेंडर को भी साथ लेकर जाएं ताकि योजना के बारे में तमाम जानकारी विस्तार से दी जा सके.

पीएम सूर्य घर योजना के बारे में अवगत कराने के लिए कैंप: यूपी नेडा (UPNEDA) के परियोजना अधिकारी अंशुल चौहान के मुताबिक, पीएम सूर्य घर योजना के बारे में लगातार लोगों को बताया जा रहा है. विभिन्न क्षेत्रों में योजना के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए कैंप भी लगाय जा रहे हैं. लोगों को समझाया जा रहा है किस तरह से बिजली के बिल को कम किया जा सकता है. लोगों को सब्सिडी के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है. ऐसे तमाम लोगों से भी संपर्क किया जा रहा है जिनके यहां सोलर पैनल लगे हुए हैं ताकि वह अन्य लोगों को भी इसके बारे में जानकारी दें.

अंशुल चौहान ने आगे बताया, एक किलोवाट के कनेक्शन में 65 हजार की कुल लागत आती है जबकि 45 हजार की सरकार द्वारा सब्सिडी मिलती है. दो किलोवाट के कनेक्शन में एक लाख 30 हजार की कुल अनुमानित लागत में 90 हजार की सब्सिडी प्रदान की जाती है. 3 किलोवाट के कनेक्शन में एक लाख 80 हजार की लागत आती है. जबकि सरकार द्वारा एक लाख 8 हजार की सब्सिडी प्रदान की जाती है. 10 किलोवाट तक के कनेक्शन पर एक लाख 8 हजार की सब्सिडी प्रदान की जाती है. परियोजना अधिकारी अंशुल चौहान ने आगे बताया, पीएम सूर्य घर योजना की पोर्टल पर जाकर विस्तृत तौर पर जानकारी हासिल कर सकते है. इसके अतिरिक्त जिला मुख्यालय स्थित NEDA कार्यालय से भी योजना के संबंध में जानकारी ले सकते हैं.

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