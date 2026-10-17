बलौदाबाजार में सोलर पैनल से भरा ट्रेलर पलटा, नेशनल हाईवे पर जाम
बलौदाबाजार के सिमगा में सोलर पैनल से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया.जिससे जाम की स्थिति बन गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 17, 2026 at 7:07 PM IST
बलौदाबाजार : सिमगा क्षेत्र में नेशनल हाईवे-130 पर सोलर पैनल से भरा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया. बताया जा रहा है कि ट्रेलर रायपुर से बिलासपुर की ओर जा रहा था. हादसे के बाद हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ. करीब दो घंटे जाम की स्थिति बनी रही.यातायात बहाल करने का काम जारी है. घटना के बाद ट्रेलर के ड्राइवर ने हादसे की जानकारी साझा की. ड्राइवर के मुताबिक वो रायपुर से बिलासपुर माल लेकर जा रहा था. इसी दौरान एक गाड़ी को बचाने के चक्कर में ट्रेलर पलट गया.इस वाहन में 22 पेटी सोलर पैनल लदा हुआ था.
सड़क पर करोड़ों रुपए का सोलर पैनल
जानकारी के अनुसार, ट्रेलर में करोड़ों रुपये मूल्य के सोलर पैनल लदे हुए थे. ट्रेलर पलटने के कारण हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बाधित हुई.राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के कर्मचारी सड़क से ट्रेलर और सामान को हटाकर रास्ता साफ कराने में जुटे हैं.घटना की सूचना मिलने पर सिमगा पुलिस, डायल 112 और हाईवे पेट्रोलिंग की टीम मौके पर मौजूद है. जाम खुलवाने और यातायात सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं.
सोलर पैनल से लदा हुआ ट्रेलर था,जो आगे चल रही हाईवा को बचाने के चक्कर में पलट गई है.सोलर पैनल गिरने के कारण काफी नुकसान हुआ है. जाम की स्थिति बनी हुई है,जिसे जल्द खुलवाया जा रहा है.ड्राइवर की माने तो आगे एक हाईवा उल्टी तरफ से अचानक क्रॉस कर रहा था,उसे बचाने के लिए ट्रेलर ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ दी जो डिवाईडर पर चढ़कर पलट गई- माधव प्रसाद साहू,ASI, हाईवे पेट्रोलिंग
हाईवे पर लगा लंबा जाम
दुर्घटना के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया था,जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने खुलवाया. हादसे में किसी के घायल होने और दूसरे नुकसान की कोई जानकारी नहीं है.फिलहाल पुलिस की टीम जाम खुलवाकर यातायात सुचारु करने में जुटी हुई है.
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