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बलौदाबाजार में सोलर पैनल से भरा ट्रेलर पलटा, नेशनल हाईवे पर जाम

बलौदाबाजार में सोलर पैनल से भरा ट्रेलर पलटा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलौदाबाजार : सिमगा क्षेत्र में नेशनल हाईवे-130 पर सोलर पैनल से भरा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया. बताया जा रहा है कि ट्रेलर रायपुर से बिलासपुर की ओर जा रहा था. हादसे के बाद हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ. करीब दो घंटे जाम की स्थिति बनी रही.यातायात बहाल करने का काम जारी है. घटना के बाद ट्रेलर के ड्राइवर ने हादसे की जानकारी साझा की. ड्राइवर के मुताबिक वो रायपुर से बिलासपुर माल लेकर जा रहा था. इसी दौरान एक गाड़ी को बचाने के चक्कर में ट्रेलर पलट गया.इस वाहन में 22 पेटी सोलर पैनल लदा हुआ था.

सड़क पर करोड़ों रुपए का सोलर पैनल