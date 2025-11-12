ETV Bharat / state

नमो भारत के ट्रैक पर लगाए गए सोलर पैनल, NCRTC ने लॉन्च किया सोलर ऑन ट्रैक' प्रोजेक्ट

नई दिल्ली/गाजियाबाद: एनसीआरटीसी ने दुहाई स्थित नमो भारत डिपो में एक 'सोलर ऑन ट्रैक' के नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जहां नमो भारत की पटरियों पर सोलर पैनल लगाए गए. यह भारत में किसी भी आरआरटीएस या मेट्रो प्रणाली में पहली पहल है. इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत, दुहाई स्थित नमो भारत डिपो में पिट व्हील ट्रैक पर सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए गए हैं. यहां लगभग 70 मीटर लंबे ट्रैक पर 550 वाट पीक के 28 सोलर पैनल लगाए गए, जिनकी कुल संयंत्र क्षमता 15.4 किलोवाट पीक है. इस पहल से अनुमानित है कि प्रतिवर्ष लगभग 17,500 किलोवाट ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिसके परिणामस्वरूप हर साल 16 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी अनुमानित है.

'सोलर ऑन ट्रैक' की यह पहल, नमो भारत के संचालन में एनसीआरटीसी की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है. इस पहल द्वारा न केवल ट्रैक के अप्रयुक्त स्थान का उपयोग किया जा सकेगा, बल्कि यह एनसीआरटीसी के उस बड़े लक्ष्य को पूरा करने में भी अभूतपूर्व योगदान देगी, जहाँ वह अपने सभी प्रतिष्ठानों में नेट ज़ीरो ऊर्जा खपत सुनिश्चित करना चाहता है.