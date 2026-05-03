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सूरज से रोशन हो रहा बूंदी, 1134 घरों में सोलर क्रांति, हजारों यूनिट बिजली उत्पादन से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा शहर

हर माह करीब 7.10 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन : विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता सीपी गुप्ता ने बताया कि जिले में इस योजना के परिणाम बेहद उत्साहजनक सामने आए हैं. अब तक 1134 उपभोक्ताओं के घरों पर कुल 4733.12 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं. इन पैनलों से प्रतिदिन लगभग 23,667 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जो न केवल घरेलू जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि बिजली बिल में भारी राहत भी दे रहा है. अनुमान है कि हर माह करीब 7.10 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जो जिले की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.

विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता सीपी गुप्ता ने बताया कि 15 फरवरी 2024 को शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य आमजन को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना है. योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है. इस पहल को राज्य स्तर पर भी मजबूती मिली है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इसे जन-जन तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं. जागरूकता कार्यक्रमों, सरल आवेदन प्रक्रिया और सब्सिडी के आकर्षक प्रावधानों ने इस योजना को आम लोगों के बीच लोकप्रिय बना दिया है.

बूंदी : स्वच्छ ऊर्जा, कम खर्च और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में बूंदी जिला तेजी से आगे बढ़ रहा है. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने जिले में ऊर्जा क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत कर दी है. अब सूरज की रोशनी केवल उजाला ही नहीं दे रही, बल्कि हजारों परिवारों के घरों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रही है. जिले के 1134 घरों पर लगे सोलर पैनल इस बदलाव की जीवंत मिसाल बन चुके हैं, जो हर दिन हजारों यूनिट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं.

उन्होंने बताया कि इस योजना की एक खास बात यह भी है कि यह केवल ऊर्जा उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक बचत और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा दे रही है. सोलर ऊर्जा के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आ रही है, जिससे पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद मिल रही है. साथ ही, पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम होने से ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत हो रही है. जिले के लोग तेजी से इस योजना से जुड़ रहे हैं. सोलर पैनल लगवाने के बाद उपभोक्ता अपनी बिजली जरूरतों को खुद पूरा कर पा रहे हैं और अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भी भेज सकते हैं. सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी इस योजना को और अधिक आकर्षक बना रही है.

शहर में घरों पर लगे सोलर पैनल (ETV Bharat Bundi)

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30, 60 और 78 हजार रुपए तक सब्सिडी : गुप्ता ने बताया कि योजना के तहत उपभोक्ताओं को 1 किलोवाट क्षमता पर 30 हजार रुपए, 2 किलोवाट पर 60 हजार रुपए और 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता पर अधिकतम 78 हजार रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है. यही कारण है कि आम और मध्यम वर्ग के परिवार भी बिना ज्यादा आर्थिक बोझ के सोलर ऊर्जा को अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं. अब तक जिले के 1074 उपभोक्ताओं को करीब 8 करोड़ 5 लाख 50 हजार रुपए की सब्सिडी प्रदान की जा चुकी है. यह आंकड़ा न केवल योजना की सफलता को दर्शाता है, बल्कि आमजन के बढ़ते विश्वास को भी दिखाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस योजना का तेजी से विस्तार हो रहा है, जिससे गांवों में बिजली की समस्या काफी हद तक कम हो रही है.

घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट : इस योजना का सबसे बड़ा असर आम लोगों के जीवन पर देखने को मिल रहा है. सरकार से रजिस्टर्ड ईपीसी वेंडर वैभव शर्मा बताते हैं कि शहर में कई लोगों ने अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट लगवाया है, जिसके लिए उन्हें सब्सिडी भी मिली है. पहले हर महीने बिजली बिल की चिंता रहती थी, लेकिन अब लोगों के बिजली का बिल शून्य हो गया है. उन्होंने यह भी कहा कि सोलर ऊर्जा अपनाने से न केवल पैसे की बचत हो रही है, बल्कि पर्यावरण को भी फायदा पहुंच रहा है. उनका मानना है कि यदि हर घर सोलर ऊर्जा को अपनाए, तो देश को ऊर्जा के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है.

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उन्होंने जिले के अन्य नागरिकों से भी इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है. विशेषज्ञों का मानना है कि पीएम सूर्य घर योजना केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक परिवर्तन का आधार है. यह योजना आने वाले समय में बिजली संकट को कम करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. जिले में बढ़ती सोलर क्षमता इस बात का संकेत है कि बूंदी अब पारंपरिक ऊर्जा से आगे बढ़कर आधुनिक और टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों की ओर कदम बढ़ा चुका है. जिस गति से लोग इस योजना से जुड़ रहे हैं, उसे देखते हुए आने वाले वर्षों में बूंदी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक मॉडल जिला बन सकता है.