ETV Bharat / state

सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की ट्रेनिंग देकर युवाओं को बनाया जा रहा हुनरमंद, मिलेंगे रोजगार के अवसर

कोडरमा: ग्रीन एनर्जी की तरफ देश के बढ़ते कदम से युवाओं में भी उत्साह दिख रहा है. रोजगार के मद्देनजर सोलर पैनल इंस्टॉल करने के क्षेत्र में कोडरमा के युवा हुनरमंद बन रहे हैं. ऊर्जा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रीन एनर्जी की तरफ सरकार का झुकाव कुछ ज्यादा है. इसके साथ ही इस क्षेत्र में रोजगार के नए मार्ग भी प्रशस्त हो रहे हैं. स्किल इंडिया के तहत बड़ी संख्या में कोडरमा के युवा सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की बारीकियां सीख रहे हैं, ताकि ग्रीन एनर्जी के साथ आने वाला समय भी युवाओं का हो.

युवाओं को मिल सकता है रोजगार



सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की बारीकियां सीख रहे युवाओं को दो क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिल सकते हैं. एक तरफ जहां सोलर बनाने वाली कंपनियों में स्किल इंडिया के तहत जॉब ऑफर किया जा सकता है. वहीं दूसरी तरफ इस तकनीक को सीख कर युवा खुद का व्यवसाय भी कर सकते हैं. ऐसे में स्किल इंडिया और कौशल विकास मिशन के तहत युवाओं को हुनरमंद बनाया जा रहा है, ताकि हर हाथ को काम मिल सकें.