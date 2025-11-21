ETV Bharat / state

सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की ट्रेनिंग देकर युवाओं को बनाया जा रहा हुनरमंद, मिलेंगे रोजगार के अवसर

कोडरमा में युवाओं को सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है. ट्रेनर ने कहा ट्रेनिंग के बाद रोजगार के अवसर मिलेंगे.

SOLAR PANEL TRAINING IN KODERMA
सोलर पैनल के बारे में युवाओं को समझाते ट्रेनर (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 21, 2025 at 5:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोडरमा: ग्रीन एनर्जी की तरफ देश के बढ़ते कदम से युवाओं में भी उत्साह दिख रहा है. रोजगार के मद्देनजर सोलर पैनल इंस्टॉल करने के क्षेत्र में कोडरमा के युवा हुनरमंद बन रहे हैं. ऊर्जा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रीन एनर्जी की तरफ सरकार का झुकाव कुछ ज्यादा है. इसके साथ ही इस क्षेत्र में रोजगार के नए मार्ग भी प्रशस्त हो रहे हैं. स्किल इंडिया के तहत बड़ी संख्या में कोडरमा के युवा सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की बारीकियां सीख रहे हैं, ताकि ग्रीन एनर्जी के साथ आने वाला समय भी युवाओं का हो.

युवाओं को मिल सकता है रोजगार


सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की बारीकियां सीख रहे युवाओं को दो क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिल सकते हैं. एक तरफ जहां सोलर बनाने वाली कंपनियों में स्किल इंडिया के तहत जॉब ऑफर किया जा सकता है. वहीं दूसरी तरफ इस तकनीक को सीख कर युवा खुद का व्यवसाय भी कर सकते हैं. ऐसे में स्किल इंडिया और कौशल विकास मिशन के तहत युवाओं को हुनरमंद बनाया जा रहा है, ताकि हर हाथ को काम मिल सकें.

ईटीवी भारत संवाददाता की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

सोलर पैनल क्षेत्र में पैदा होंगे रोजगार के अवसर: ट्रेनर


युवाओं को ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में हुनरमंद बनाने के लिए 3 महीने का आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है. इसके तहत युवाओं को थ्योरी और प्रैक्टिकल के जरिए इंस्टॉलेशन की पूरी तकनीक बताई जाती है. इन युवाओं को प्रशिक्षित करने वाले ट्रेनर भी यह मानते हैं, कि आने वाला समय ग्रीन और रिनुअल एनर्जी का है. ऐसे में इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं भी हैं. जिससे की बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और युवाओं को रोजगार भी मिलेंगे.

ये भी पढ़ें: दुमका एयरपोर्ट के सोलर पावर यूनिट में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू

सोलर एनर्जी से दमकेगा रांची रेलवे स्टेशन, पर्यावरण सुरक्षा की ओर बड़ा कदम, 43 स्थानों पर लग चुके हैं पैनल

स्मार्ट मीटर लगते ही सोलर से जगमग हो उठेगी गिरिडीह सिटी, कितना पूरा हुआ काम, जानें रिपोर्ट में

TAGGED:

KODERMA
SOLAR PANEL
सोलर योजना
ग्रीन एनर्जी
SOLAR PANEL TRAINING IN KODERMA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.