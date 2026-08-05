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पहियों पर चलता आशियाना और 1 अरब लोगों को जोड़ने का संकल्प, उदयपुर पहुंची 'सोलर मैन' की 'एनर्जी स्वराज यात्रा'

उदयपुर पहुंचे 'सोलर मैन' प्रो. चेतन सिंह सोलंकी 2030 तक पर्यावरण बचाने और 1 अरब लोगों को जोड़ने का संदेश दे रहे हैं.

डॉ. चेतन सिंह सोलंकी
डॉ. चेतन सिंह सोलंकी और उनकी बस (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 5, 2026 at 8:13 PM IST

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उदयपुर: एक बस... जो सिर्फ रास्तों को नहीं नाप रही, बल्कि बदलते मौसम और पिघलती ग्लेशियरों के खिलाफ देश की सबसे बड़ी 'सत्याग्रह' की गवाह बन रही है. आईआईटी बॉम्बे के पूर्व प्रोफेसर और 'सोलर मैन ऑफ इंडिया' के नाम से मशहूर डॉ. चेतन सिंह सोलंकी अपनी इसी पहियों पर तैरती 'सोलर दुनिया' को लेकर झीलों की नगरी उदयपुर पहुंचे हैं. नवंबर 2020 से शुरू हुई उनकी यह 'एनर्जी स्वराज यात्रा' महज एक सफर नहीं, बल्कि साल 2030 तक धरती को बचाने का एक चलता-फिरता महा-अभियान बन चुकी है.

राजघाट से शुरू हुआ 'क्लाइमेट सत्याग्रह': इस अभियान को और व्यापक व देशव्यापी बनाने के लिए 13 मई 2026 को नई दिल्ली के राजघाट से 100 दिवसीय 'भारत क्लाइमेट सत्याग्रह यात्रा' की शुरुआत की गई है. यह यात्रा 20 अगस्त तक देश के स्वर्णिम चतुर्भुज पर स्थित 51 शहरों से होकर गुजरेगी, जिसके तहत लगभग 5800 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है. इसी कड़ी में बुधवार को उदयपुर के विद्या भवन पॉलिटेक्निक सभागार में एक विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां प्रो. सोलंकी ने ऊर्जा संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के समाधान पर विद्यार्थियों और आमजन से सीधा संवाद किया.

प्रो. चेतन सोलंकी से खास बातचीत (ETV Bharat Udaipur)

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नीतियों से नहीं, आदतें बदलने से बचेगा पर्यावरण: ईटीवी भारत से खास बातचीत में प्रो. चेतन सोलंकी ने एक बेहद चौंकाने वाला और गंभीर आंकड़ा साझा किया. उन्होंने कहा कि आज मानवता पृथ्वी की वास्तविक क्षमता से लगभग 1.8 गुना अधिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग कर रही है, जबकि हमारे पास रहने के लिए केवल एक ही पृथ्वी है. प्रो. सोलंकी ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि जलवायु परिवर्तन की असली जड़ हमारा 'अत्यधिक उपभोग' है. इसका स्थायी समाधान केवल सरकारी नीतियों या कागजी प्रस्तावों में नहीं है, बल्कि जब तक हर नागरिक अपने व्यक्तिगत उपभोग की आदतों में बदलाव नहीं करेगा, तब तक धरती को नहीं बचाया जा सकता.

उदयपुर पहुंचे 'सोलर मैन'
बस के अंदर ही ऑफिस और ट्रेनिंग सेंटर है (ETV Bharat Udaipur)

80 हजार किमी का सफर, लाखों से संवाद: प्रो. सोलंकी ने बताया कि यह अभियान सिर्फ मंच से व्याख्यान देने या उपदेश देने तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर एक बेहद मजबूत और संरचित प्रक्रिया के तहत काम कर रहा है. वर्ष 2020 से चल रही इस एनर्जी स्वराज यात्रा के दौरान वे अब तक 80 हजार किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने देश भर में 2000 से अधिक व्याख्यान दिए हैं और सीधे तौर पर 20 लाख से अधिक लोगों से संवाद स्थापित किया है. इसके अलावा, आईआईटी बॉम्बे में रहने के दौरान भी उन्होंने देश के 75 लाख परिवारों तक स्वच्छ रोशनी पहुंचाने में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

डॉ. चेतन सिंह सोलंकी
डॉ. चेतन सिंह सोलंकी इसी बस से सफर कर रहे हैं. (ETV Bharat Udaipur)

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बस ही घर, दफ्तर और ट्रेनिंग सेंटर: जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रो. सोलंकी की प्रतिबद्धता केवल उनके विचारों में नहीं, बल्कि उनकी जीवनशैली में भी साफ झलकती है. वे जिस सोलर बस में रहकर पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं, उसकी छत पर अत्याधुनिक सोलर पैनल लगे हैं, जिससे पैदा होने वाली बिजली से बस के अंदर मौजूद सभी आवश्यक उपकरण संचालित होते हैं. इस अनोखी बस के भीतर ही रहने-सोने की व्यवस्था, एक कार्यालय, बैठक कक्ष और बकायदा एक प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया गया है. इस बस का मुख्य उद्देश्य दुनिया को यह दिखाना है कि कम से कम संसाधनों और स्वच्छ ऊर्जा के साथ भी एक बेहद सुविधाजनक और सम्मानजनक जीवन जिया जा सकता है.

2027 तक 1 अरब लोगों को जोड़ने का लक्ष्य: इस महा-अभियान का असली उद्देश्य केवल पर्यावरण का संदेश देना नहीं, बल्कि हर शहर में ऐसे आत्मनिर्भर स्थानीय समूह तैयार करना है, जो यात्रा के आगे बढ़ जाने के बाद भी लगातार काम करते रहें और जलवायु संरक्षण को एक जनभागीदारी का आंदोलन बना सकें. इसी सोच के साथ उन्होंने वर्ष 2025 में 'फाइनाइट अर्थ मूवमेंट' की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य साल 2027 तक दुनिया के एक अरब लोगों को जलवायु संरक्षण की इस मुहिम से सीधे जोड़ना है.

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विद्या भवन पॉलिटेक्निक के प्राचार्य डॉ. अनिल मेहता ने बताया कि बुधवार आयोजित कार्यक्रम में प्रो. चेतन सोलंकी ऊर्जा संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के समाधान पर विद्यार्थियों और आमजन से संवाद किया. उनका कहना है कि सोलर बस का उद्देश्य यह दिखाना है कि कम संसाधनों और स्वच्छ ऊर्जा के साथ भी सम्मानजनक और सुविधाजनक जीवन जिया जा सकता है.

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IIT बॉम्बे के प्रोफेसर चेतन सोलंकी
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